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    Litecoin'in kurucusu Charlie Lee tüm Litecoin'lerini sattı!

    Hürriyet Haber
    22.12.2017 - 07:22 | Son Güncelleme:

    2011 yılında Bitcoin'e karşı para transefi daha ucuz ve daha kolay sanal para birimi Litecoin'i geliştiren Charlie Lee, tüm Litecoin'lerini sattığını Reddit hesabından duyurdu.

    18 milyar dolarlık piyasa değerine sahip olan Dünyanın en büyük sanal para birimi Litecoin'in geliştirmeni Charlie Lee, tüm Litecoin'lerini sattığını resmi Reddit hesabından duyurdu. 

     

    Litecoinin kurucusu Charlie Lee tüm Litecoinlerini sattıReddit hesabından yaptığı açıklamada, takipçileri tarafından suçlanmak istemediğini belirten Lee, bütün maddi birikimini Litecoin hesabında tutuyordu. Attığı önemli tweetlerin öncesinde ve sonrasında alım-satım yapmadığını da belirten Lee, bu şüphelere son vermek amacıyla bu önemli kararı almak zorunda olduğunu söyledi. Geçen bir yıl içerisinde attığı tweetlerde fiyatlarla ilgili konulardan uzak durduğunu ve böylesine hızlı büyüyen bir para birimi için de bunu yapmanın zor olduğunu belirten Lee, tüm şüpheler sonunda da tüm Litecoin'lerini hayır kurumlarına bağışladığının altını çizdi. 

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