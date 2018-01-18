Litecoin nedir? LTC fiyatları ne kadar?

Litecoin, eski bir Google çalışanı olan Charlie Lee tarafından 7 Ekim 2011 yılında sanal para piyasasına sürülmüş bir sanal para olarak karşımıza çıkıyor. Açık kaynak kodlu bir istemci aracılığıyla GitHub üzerinden piyasaya sürülen Litecoin, tam anlamıyla 13 Ekim 2011 tarihinde aktif oldu. LTC sembolüyle de bilinen Litecoin aslında, yeni bir blok zinciri oluşturma süresini azaltarak, coin sayısını artırarak ve değiştirilmiş grafiksel arayüzü ile Bitcoin'in bir dalı olarak çıkmıştı.

Açık kaynak kodlu bir ödeme sistemine sahip olan LTC'nin de, diğer coinler gibi bir merkezi yok. Kullandığı matematiksel altyapı teknolojisi ile bu ağı korunmakta ve kullanıcılar kendi bakiyelerini yönetebilmektedir. Litecoin'i Bitcoin'den ayıran en büyük özelliği ise mining yani madencilik anlayışının farklı olması. Çünkü Litecoin'de kişisel bilgisayarlar ile de sürekli olarak coin üretilebiliyor. Ayrıca Litecoin, 2.5 dakika hızıyla Bitcoin'den daha hızlı işlem onaylıyor.

LİTECOİN'İN SON 1 HAFTALIK ANALİZİ



