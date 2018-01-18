Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri
TEKNOLOJİ
Haberler >Teknoloji>Litecoin nedir? LTC fiyatları ne kadar?

Litecoin nedir? LTC fiyatları ne kadar?

Hürriyet Haber
18.01.2018 - 16:04 | Son Güncelleme:

Geçtiğimiz yılın sonunda Litecoin'in sahibi, sahip olduğu tüm Litecoin'lerini, hayır kurumlarına bağış yapacağından dolayı sattığını söylemiş ve Litecoin'i gündeme iyiden iyiye taşımıştı. Peki sanal para sektörünün en popüleri Bitcoin'in rakibi Litecoin ne? İşte Litecoin hakkında merak edilenler!

Litecoin, eski bir Google çalışanı olan Charlie Lee tarafından 7 Ekim 2011 yılında sanal para piyasasına sürülmüş bir sanal para olarak karşımıza çıkıyor. Açık kaynak kodlu bir istemci aracılığıyla GitHub üzerinden piyasaya sürülen Litecoin, tam anlamıyla 13 Ekim 2011 tarihinde aktif oldu. LTC sembolüyle de bilinen Litecoin aslında, yeni bir blok zinciri oluşturma süresini azaltarak, coin sayısını artırarak ve değiştirilmiş grafiksel arayüzü ile Bitcoin'in bir dalı olarak çıkmıştı. 

Açık kaynak kodlu bir ödeme sistemine sahip olan LTC'nin de, diğer coinler gibi bir merkezi yok. Kullandığı matematiksel altyapı teknolojisi ile bu ağı korunmakta ve kullanıcılar kendi bakiyelerini yönetebilmektedir. Litecoin'i Bitcoin'den ayıran en büyük özelliği ise mining yani madencilik anlayışının farklı olması. Çünkü Litecoin'de kişisel bilgisayarlar ile de sürekli olarak coin üretilebiliyor. Ayrıca Litecoin, 2.5 dakika hızıyla Bitcoin'den daha hızlı işlem onaylıyor. 

LİTECOİN'İN SON 1 HAFTALIK ANALİZİ

Litecoin nedir LTC fiyatları ne kadar

Etiketler:
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Alternate TextAlternate Text
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri