Listede bir Türk

ANTONIO Banderas, Didier Drogba, Iker Casillas ve Nikolaj Coster-Waldau gibi dünyaca ünlü isimlerin yer aldığı UNDP iyi niyet elçileri listesine Mert Fırat da eklendi. UNDP (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı), önceki gün Şişli Marriot Otel’de düzenlenen törenle ünlü oyuncuya iyi niyet elçisi plaketi verdi. Plaket sunumu sonrasında kısa bir konuşma yapan Fırat, “Açlığı ve yoksulluğu sona erdirerek, eşitsizliği ortadan kaldırarak herkes için daha iyi bir gelecek yaratma amacı taşıyan Küresel Hedefler konusunda benim esas görevim farkındalığı artırmak. Hepimiz biliyoruz ki cinsiyet eşitliği sağlanmadan ve iklim değişikliği konusunda eyleme geçmeden bu hedefleri başarmak mümkün değil” dedi. Oyuncu, bir aktivist olarak UNDP’nin çabalarına destek verme konusunda kararlı olduğunu sözlerine ekledi.

BİR GURUR

Onun ardından mikrofonu alan BM Türkiye Mukim Koordinatörü Irena Vojackova-Sollorano ise şunları söyledi: “Mert Fırat ile aynı takımda olmaktan gurur duyuyoruz. Mert’in desteği Türkiye’de çok sayıda insanın küresel hedefler konusunda bilinçlenmesini sağlayacak, dünyamızın daha yaşanabilir hale gelmesi yolunda bireyleri harekete geçirecek.”