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Lisk Coin nedir? LSK fiyatları ne kadar?

Hürriyet Haber
26.01.2018 - 16:16 | Son Güncelleme:

Sektörün en popüler para birimi Bitcoin'in, kısa bir süre önce gittiği çatallaşma sonucunda ticaret işlemlerinde ikinci sıradaki rakibi konumuna gelen Lisk Coin nedir? İşte LiskCoin (LSK) hakkında merak edilen bazı detaylar!

LSK tokenleri tarafından desteklenen ve geliştiricilerin JavaScript program dili üzerine kurduğu Lisk Coin, merkezi olmayan açık kaynak kodlu bir kripto para birimi olarak piyasada yer alıyor. Lisk Coin'in geliştiricilere sunmak istediği en büyük şey ise Lisk ağıyla entegre olmuş yan ağların tokenleriyle bağlantı oluşturabilmek. Mayıs 2015 tarihinde Max Kordek ve Oliver Beddows tarafından Crypti’den çatallanan Lisk, bu sayede sektörün en popüler sanal para birimi olan Bitcoin'e ticaret noktasında ikinci büyük rakip konumuna geçti. 

Ayrıca Lisk Coin, JavaScript tabanlı kripto paraların geliştirilmesine ve dağıtılmasına izin veren ve yeni nesil bir platform sunan bir kripto para olarak da hizmet veriyor. Kendine has özellikleri ile sektörde kendi ekosistemini oluşturan Lisk, basit arayüzüyle de kullanıcılarına kolaylık sağlıyor. Lisk'in geliştiricilere tanıdığı diğer en büyük özelliği ise özelleştirilmiş blok zincirleri, akıllı sözleşmeler, bulut depolaması ve bilgi işlem node’larının kullanılmasına izin veren bir kripto para ile güçlendirilmiş sistem içinde uygulamalarını kurabilme, yayınlayabilme, dağıtabilme ve para kazanabilmesidir. 

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