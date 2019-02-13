Lisinia Doğa ekolojik yaşamın korunmasında kocaman bir fark yarattı!

Sabancı Vakfı’nın toplumsal gelişmeye katkıda bulunan “Fark Yaratanlar” programının onuncu sezonunun dokuzuncu Fark Yaratan’ı; doğanın kirletilmesine ve bunun yansıması olarak ortaya çıkan kansere karşı mücadele eden, doğal hayatın sürmesi ve gelecek nesillere aktarılması için çalışan Lisinia Doğa oldu.

Öztürk Sarıca, Burdur’da yaşayan bir veteriner hekim. Aile bireylerini kanser nedeniyle kaybettikten sonra hem insanları bilinçlendirmek hem de doğal hayatın korunması için 2005 yılında Burdur Gölü çevresinde bir proje başlattı. Adı Lisinia Doğa.

Lisinia Doğa bünyesinde 9 alt başlıkta proje gerçekleştiriliyor. Kansersiz gelecek elimizde ile bilgilendirme çalışmaları, yaşamak için Burdur Gölü’nü yaşat ile lavanta tarlaları, doğa okulu, yerli bitki ve hayvan türlerinin korunması, gen muhafaza, ekolojik ve doğa dostu tarım uygulamaları bunlardan bazıları. Ayrıca Türkiye’nin ilk yaban hayat rehabilitasyon merkezlerinden biri de Lisinia Doğa içinde yer alıyor. Merkez kurulduktan sonra bedelsiz olarak Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nda devredildi.

Lisinia projesi kapsamında Burdur civarındaki köylerde bölgenin doğasına özgü bitkiler üretilmeye başlandı. Böylece yöre halkı hem yeni ürünlerle tanıştı hem de doğal denge bozulmadan tarım yapmaya devam etti.

Destek ve hibe kabul etmeyen bir doğa projesi olan Lisinia Doğa’da birçok gönüllü de projeye katkı sağlıyor. Veteriner hekim Öztürk Sarıca önderliğinde kurulan Lisinia Doğa, kuruluşundan bugüne kadar 120 binin üzerinde yerli ve yabancı ziyaretçi ağırladı.

Lisinia Doğa, Öztürk Sarıca tarafından daha iyi bir gelecek parolasıyla kuruldu. Doğal hayat ile ilgili yüzlerce proje gerçekleştirdi. Yaptığı projelerle yöredeki doğal dengenin korunmasına yardımcı oldu. Hem bölgede yaşayanların hayatlarında hem de ekolojik yaşamın korunmasında kocaman bir fark yarattı.

Tarih: 15.02.2019 (Sezon 10 - Bölüm 9)

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