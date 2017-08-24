Liseyi seks işçilerinden 'korumak için' 57000 euro'luk çit

Berlin'in ‘Red Light Mahallesi' olarak bilinen Kurfürsten Caddesi'nde yer alan Französisches Gymnasium Lisesi'nin müfettişi Carsten Spallek çitin inşa edilmesinin sebebini şöyle açıkladı: "Sürekli ahlak dışı kişilerle ilgili şikayet alıyoruz. Etrafta edepsizce dolaşan ve yasadışı bir şekilde okul arazisine giren seks işçileri de dahil." Alman basınının aktardığına göre çitin okula maliyeti ise 57000 euro oldu.

‘YİYOR, İÇİYOR, ÇÖPLERİ ETRAFA SAÇIYORLAR'

Bölge yetkililerinden Michael Klinnert de Berliner Zeitung'a yaptığı açıklamada konuya dair şu ifadeleri kullandı: "Seks işçileri yiyor, içiyor ve çöpleri etrafa saçıyor. Gece yarısı ortaya iğrenç bir görüntü çıkıyor. Yıkanacak ya da hazırlanacak bir alanları yok. Kendilerini istedikleri yerde teşhir ediyorlar. "

Klinnert seks işçilerinin müşterileriyle okulun ve çevredeki diğer okulların önünde buluştuğunu ekledi.

‘SEKS İŞÇİLİĞİ DEVLETE BİLDİRİLDİĞİ SÜRECE YASAL'

Almanya'da seks işçiliği uzun süredir yasal olsa da, geçen sene meclisten geçen bir yasayla mesleğe dair yeni düzenlemeler getirildi. Yeni yasaya göre seks işçileri, porno oyuncuları, ‘peepshow' performansçıları ve ‘kucak dansçıları' mesleklerini icra edebilmek için otoritelere başvurmak zorunda. Sputnik