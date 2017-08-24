MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Hürriyet>Dünya>Liseyi seks işçilerinden 'korumak için' 57000 euro'luk çit

    Liseyi seks işçilerinden 'korumak için' 57000 euro'luk çit

    Hürriyet Haber
    24 Ağustos 2017 - 11:56Son Güncelleme : 24 Ağustos 2017 - 12:07

    Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan bir lise, seks işçilerini öğrencilerden uzak tutmak için okulun etrafını 1.8 metre yüksekliğinde ve 125 metre uzunluğundaki çitle çevirdi.

    Berlin'in ‘Red Light Mahallesi' olarak bilinen Kurfürsten Caddesi'nde yer alan Französisches Gymnasium Lisesi'nin müfettişi Carsten Spallek çitin inşa edilmesinin sebebini şöyle açıkladı: "Sürekli ahlak dışı kişilerle ilgili şikayet alıyoruz. Etrafta edepsizce dolaşan ve yasadışı bir şekilde okul arazisine giren seks işçileri de dahil." Alman basınının aktardığına göre çitin okula maliyeti ise 57000 euro oldu.

    ‘YİYOR, İÇİYOR, ÇÖPLERİ ETRAFA SAÇIYORLAR'

    Bölge yetkililerinden Michael Klinnert de Berliner Zeitung'a yaptığı açıklamada konuya dair şu ifadeleri kullandı: "Seks işçileri yiyor, içiyor ve çöpleri etrafa saçıyor. Gece yarısı ortaya iğrenç bir görüntü çıkıyor. Yıkanacak ya da hazırlanacak bir alanları yok. Kendilerini istedikleri yerde teşhir ediyorlar. "

    Klinnert seks işçilerinin müşterileriyle okulun ve çevredeki diğer okulların önünde buluştuğunu ekledi.

    ‘SEKS İŞÇİLİĞİ DEVLETE BİLDİRİLDİĞİ SÜRECE YASAL'

    Almanya'da seks işçiliği uzun süredir yasal olsa da, geçen sene meclisten geçen bir yasayla mesleğe dair yeni düzenlemeler getirildi. Yeni yasaya göre seks işçileri, porno oyuncuları, ‘peepshow' performansçıları ve ‘kucak dansçıları' mesleklerini icra edebilmek için otoritelere başvurmak zorunda. Sputnik

    Etiketler: Lise , seks işçisi , çit , çöp , Gymnasium Lisesi , Berlin
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri