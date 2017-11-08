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    Liseye yakın eve yüzde 20 zam

    Önder ÖNDEŞ
    08.11.2017 - 23:49 | Son Güncelleme:

    LİSEYE geçiş için adrese dayalı sistem uygulanacağı açıklandıktan sonra özellikle İstanbul ve Ankara gibi kentlerde iyi okullara yakın evlere ilgi arttı. Emlak uzmanları son günlerde konut kiralarına yüzde 10 ile 20 arasında zam yapıldığını söylüyor.

    ANADOLU LİSESİ MANZARALI
    TEOG’un yerine getirilen yeni sistemde öğrenciler ‘nitelikli’ yaklaşık 600 okulun dışındaki tüm liselere adrese dayalı kayıtla yerleştirilecek. Bu da başarılı okulların çevresine ‘ikametgâh taşıma’ ve ‘farklı adres gösterme’ yani ‘mahalle göçü’ olacağı tartışmalarına yol açtı. Bunu önlemek için öğrencilerin liselere yerleştirilmesinde en az 6 ay önceden bulunduğu yerde ikâmet etmesi gibi şartlar öngörülse de, yeni sistem emlakçılara yaradı.

    Emlak sitelerinde okullara yakın satılık veya kiralık evler için verilen ilanlar da güncelleniyor. Örneğin ‘Anadolu lisesi bitişiği’ ya da ‘Anadolu lisesi manzaralı’ ev ilanlarının sayısı son günlerde arttı. Emlak uzmanları, bu evler için talep edilen kiralarda, mal sahiplerinin de istekleri doğrultusunda yüzde 10-20 arasında zam yapıldığını söylerken, bu trendin yayılabileceğini de belirtiyor. Emlakçıların görüşleri şöyle:

    KADIKÖY’DE 2 BİN 500 LİRA
    Nizameddin Aşa (İstanbul Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı): “İlkokula giden çocuğu olan aileler okullara yakın evleri tercih ediyordu. TEOG’un değişmesi ve adrese dayalı sistemin konuşulmasıyla birlikte münferit olarak liselerle ilgili bilgilerin yer aldığı ilanların sayısı arttı. Ancak son birkaç ayda büyük bir sektörel canlanmadan bahsedemeyiz. İyi okulların olduğu bazı bölgelerde talebin artmasıyla birlikte kiralarda da artış olabiliyor. Fatih, Beşiktaş ve Kadıköy gibi iyi okulların olduğu birçok ilçede çok fazla kiralık ev var. Zaten iyi liseler yine merkezi sınavla öğrenci alacak. Ailelerin birçoğu bunun bilincinde olduğu için taşınmıyor.”

    Osman Çelik (Emlak uzmanı): “Son üç-dört gündür veliler bizi arıyor ve okullara yakın evleri soruyor. Mal sahipleri de konut kiralarına yüzde 10 ile 20 arasında değişen oranlarda zam yaptı. Örneğin sistem belli olmadan önce Kadıköy’de iyi bir Anadolu lisesine çok yakın bir ev için aylık 2 bin 200 TL istenirken, şimdi 2 bin 500 TL talep ediliyor.”

    Etiketler: liseye giriş sistemi , gazetehaberleri
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