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    Liseye giriş sınavı için çalışma taktikleri: Ezberle olmaz, konuları öğrenin

    Hürriyet Eğitim
    08.01.2018 - 16:59 | Son Güncelleme:

    TEOG’un kaldırılmasının ardından bu yıl ilk kez uygulanacak liseye giriş sınavıyla ilgili çalışma önerilerinde bulunan eğitim uzmanları, soru tiplerinin çözümünü ezberlemenin işe yaramayacağını konuları öğrenmek gerektiğinin altını çizdi. Hatice Yılmaz, öğrencilere çalışma taktikleri verdi.

    Milli Eğitim Bakanlığı’nın, TEOG’u kaldırmasının ardından bu yıl ilk kez uygulayacağı yeni liseye giriş sınavı için öğrenciler nasıl çalışacağını, nelere dikkat edeceğini araştırıyor. “Yeni soru sistemine göre sınava hazırlanmak için önce karşılaşacağımız soruların özelliklerinin bilinmesi sonra da buna uygun soru tipinde sorular bulup çözmek gerekiyor” diyen Eğitim Uzmanı Hatice Yılmaz, sor tiplerinin çözümünü ezberlemenin işe yaramayacağının altını çiziyor. Yılmaz, şunları söylüyor:

    ANLAMA, YORUMLAMA GÜÇLÜ OLMALI
    “Yeni liseye giriş sisteminde sorular ölçmeye değil seçmeye yönelik hazırlanmış. Ölçmeye yönelik sorular belirli bir konuya ait kazanımların öğrenci tarafından ne kadar öğrenildiğini anlamaya yöneliktir. Seçmeye yönelik sorular ise öğrencinin tüm bilgi birikimini kullanarak yorum yapabilme, akıl yürütme, analiz -sentez ve çıkarım yapabilme becerilerini ölçmek içindir. Uzun paragraf soruları öğrencinin doğru, düzgün anlamlı okuma ve okuduğunu anlayıp yorumlama becerisinin güçlü olmasını gerektiriyor. Sayısal alandaki matematik ve fen bilimleri soruları da okuma, anlama, yorumlama ve çıkarım yapmaya ek olarak problem kurgulama, işlem yapabilme, bilimsel kavramların anlamlarını bilme ve grafik okuma becerileri gerektiriyor. Sorular ayrıca öğrencinin disiplinler arası ilişki kurmasını gerektirecek özellikler de taşıyor.”

    Liseye giriş sınavı için çalışma taktikleri: Ezberle olmaz, konuları öğrenin
    DETAYLARI KAVRAYIN
    İşte Hatice Yılmaz’ın yeni sistemde liseye giriş sınavına çalışma taktikleri:

    * Bilgileri ya da soru tiplerinin çözümünü ezberleyerek başarılı olma şansınız yok. Bu nedenle öğretim yılı boyunca işlediğiniz her ünite ve konuyu anlayarak öğrenip, detaylarıyla kavramayı ilke edinmek gerekiyor.

    * Her gün düzenli olarak farklı yazı türlerinde okuma alışkanlığı edinmelisiniz. (Bilimsel dergi, öykü, roman, şiir, belirli bir konuda yazılmış makale vb.)

    * Okurken anlamını bilmediğiniz sözcüklerin anlamını mutlaka sözlükten bulun. Sözcük hazinenizi geliştirmek için her gün 10 dakika sözlük taraması yapmalısınız.

    KAVRAM HARİTASI ÇIKARIN
    * Herhangi bir üniteyle ilgili konuyu çalışmaya başlamadan önce ünite üzerine kavram haritası çıkarın ve konuyu kavram haritasındaki sıralamayı gözeterek öğrenin. Örneğin; matematik çalışmaya başlamadan önce, dersin ilkokuldan itibaren her yıl eski bilgilerin üzerine yeni bilgiler eklenerek öğrenildiğini bilmeniz gerekiyor. Matematikten başarılı olabilmeniz için her konuyu beşinci sınıftan alarak tekrar etmeniz olmazsa olmaz gereklilik. 5’inci sınıf, tüm derslerden ilkokul bilgilerinin toparlandığı bir sınıftır. İkinci olarak; çalışmaya başlamadan önce her ünitenin kavram haritasını çıkarmak gerekiyor. Üçüncü olarak; öğrenmeye çalıştığınız konuyla ilgili terim ve kavramların anlamını öğrenmelisiniz. Dördüncü olarak; çalışmaya başladığınızda anlayamadığınız veya unuttuğunuz bilgileri hatırlamak için geçmiş yılların kitaplarına dönmeyi ihmal etmeyin. Çalışırken her konuyu işlem basamaklarını atlamadan çözün. Aynı şekilde tüm dersleri çalışırken bu kuralı uygulamak gerekiyor.

    Liseye giriş sınavı için çalışma taktikleri: Ezberle olmaz, konuları öğrenin
    DERS KİTAPLARINDAKİ TÜM BİLGİLERİ ÖĞRENİN
    * Kaynak olarak TEOG türü sınav soruları çözmenin size faydası olmayacak. Sınava etkin hazırlanmak için öncelikle ders kitabınızdaki resim altları, deney açıklamaları dahil tüm bilgileri öğrendiğinizden emin olunuz.

    * Mutlaka bir kaynak ihtiyacı hissederseniz eski yılların YGS ve ALES sorularını örnek alabilirsiniz. Ayrıca kendiniz, ben olsaydım bu konuda en sorardım, başka ne sorardım, daha başka ne sorardım sorularını sorarsanız sınav sorularını yakalayabilirsiniz.

    * Bu tür bir sınava hazırlanırken akıl yürütme ve çıkarım yapma becerinizi geliştirmek adına gerekirse bir sorunun çözümü için bir saat tüm çözüm yollarını deneyin. Böyle bir çalışma size  o dersle ilgili tüm bilgi birikiminizi tekrar ettirecektir.

    Etiketler: Ders Çalışma , Lise
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