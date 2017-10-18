Liseye geçişte uygulanacak model ne zaman açıklanacak?

Durmuş, Kırıkkale'de, Yeşilvadi Şehit Musa Saydam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde ders kitapları yazım ekibi ile bir araya geldi.

Alpaslan Durmuş, ‘cihat’ kavramıyla ilgili tartışmaların artık geride kaldığını belirterek, bu konuyu yeterince anlattıklarını söyledi.

Durmuş, "Burada bizim derdimiz şu. Özellikle FETÖ ve DEAŞ gibi bir takım sapkın örgütlenmelerin dinin temel bir takım kavramlarını kullanarak bunlar üzerinden yoldan ve baştan çıkarmaların, insanları saptırmaların önüne geçmemiz lazım. Eğitimciler olarak en temelde iki şey yaparız. Yanlışları yok etmeye çalışırız. Bir de yeni bir bilgiyi inşa etmeye ve bunları tutum ve davranışlara dönüştürmeye çalışırız. Bizim din kültürü ve ahlak bilgisi diye zorunlu bir dersimiz var. Bu ders kapsamında ele alabileceğimiz, yanlış kavramlaştırılmış, yanlış oturtulmuş şeyleri düzeltebileceğimiz bir ders bu. Cihat da bu ders bağlamındaki kavramlardan birisi. Biz bununla alakalı hem millet olarak hem de bu dinin inananları olarak nasıl bir doğruyu, sahih anlayışı ifade edebileceğimizi düşünüyorsak bunu inşa edebilmek için bu kavramı koyduk" dedi.

"MÜFREDAT DEĞİŞİKLİĞİ GEREKLİYDİ"

Bu yıl 1, 5 ve 9’uncu sınıflarda, her kademenin ilk sınıfında yenilenmiş müfredatı uyguladıklarını anlatan Durmuş, uygulamaların izleme ve değerlendirme çalışmalarını yaptıklarını anlattı.

Durmuş, gelecek yılda da bütün kademelerde yeni kitaplara ve programlara geçeceklerini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Bununla ilgili kitap ve ders araç gereçlerinin hazırlıklarını yürütüyoruz. 'Değişmeyen tek şey değişimdir' diye sosyal bilimcilerin sürekli söyledikleri bir kavram var. Dünya değişiyor ve bu sebeple de müfredatlar sıklıkla gözden geçiriliyor. Bu, birçok ülkede de yapılan bir şey. Biz de bu anlamda gözden geçirdik. Hem de gözden geçirme vakti geldiği dediğimiz için gözden geçirme söz konusu. Çok önemli birkaç şeyi yaptık. Çocuklar için yük olacak bir takım ağırlıkları gidermeye, bu anlamda programları azaltmaya, çocukları daha üst düşünme ve bilme becerileri dediğimiz düzeye çıkaracak içeriklere dönüştürmeye çalıştık. Dolayısıyla bir sadeleştirme yaptık. İkincisi programlar arasında bir bağ oluşturmaya çalıştık. Yani disiplinleri birbirine yaklaştıran disiplinlerarası bir yaklaşım."

Bilim, teknoloji, matematik, mühendislik uygulamalarını da birleştirdiklerini anlatan Durmuş, "Şu anda 51 ortak temel dersin programını geliştirdik ve bunları ocak ayında kamuoyuyla paylaşıp, tartışmalar yapılmasını da sağlayacağız. 184 binden fazla görüş geldi ve bütün komisyonlar kendileriyle alakalı görüşleri değerlendirdi. Ocak ayından itibaren diğer seçimlik derslerle alakalı da benzer bir şekilde gözden geçirme çalışmaları da devam etmiş olacak" diye konuştu.

LİSEYE GEÇİŞTE UYGULANACAK MODEL

Durmuş, TEOG yerine liselere geçişte uygulanacak modelle ilgili bir soru üzerine, şunları söyledi:

"Hamdolsun şu anda işler tıkır tıkır yürüyor. TEOG'la ilgili haziran ayından beri çalışmalar yapıyoruz. Hem idari hem de siyasi anlamda bunları mesul kişilerle paylaşıp onların da görüşünü alıyoruz. Akademik anlamda da hazirandan beri yaptığımız çalışmaları test etmiş oluyoruz. Bugün, yarın en geç bir hafta içerisinde sanıyorum çalışmalarımızda bir uzlaşı oluşacak. Bunların idari ve siyasi boyutlarının da tartışılması lazım. Diyelim ki bir dersin ağırlığını artırmaya veya TEOG'u toptan kaldırmaya kalktık. Bu öğretmenler için norm sorununu gündeme getirecek. Norm fazlası olacak veya yeni norm ihtiyacı olacak. Dolayısıyla bunların da çözülmesi lazım. Bütün bunları çalışıyoruz. Şu anda uzmanlararası çalışma sürüyor. Birazcık daha sabır diyoruz."