Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Liseye geçişte 80 soru alternatifi

    Liseye geçişte 80 soru alternatifi

    EĞİTİM SERVİSİ
    12.11.2017 - 21:13 | Son Güncelleme:

    MEB’in üzerinde çalıştığı yeni liseye geçiş sisteminde sınavla öğrenci alan okul sayısının 600 ila 800 arasında olması öngörülüyor. Haziranda yapılacak merkezi sınav için 60-80 soruluk alternatifler masada.

    Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB), sınavla öğrenci alan okulların sayısının ülke genelinde 600 ile 800 arasında olmasına yönelik çalışmaları sürüyor. Sınav sonucuna göre yüzde 10’luk başarı dilimi içinde yer alan öğrencilerin yerleştirileceği bu okullar, illerdeki öğrenci sayısı ve okul türleri gözetilerek ve eğitime erişimde fırsat eşitliği ön plana alınarak ülke genelinde belirlenecek.

    YERLEŞTİRME SINAV PUANINA GÖRE

    Mayıs itibarıyla okul sayıları ve kontenjanlarının ilan edilmesi bekleniyor. 8’inci sınıf öğrencilerinin gireceği sınav, haziranın ilk haftasında yapılacak. Sonuçlar aynı ay ilan edilecek. Ardından 5 tercih yapacak öğrenciler, puan üstünlüğüne göre bu okullardan birine yerleştirilecek. Yerleştirmenin, okul başarı puanı etki ettirilmeden tamamen merkezi sınav puanına göre yapılması ve temmuzda ilan edilmesi planlanıyor.

    Bakanlık, sözel-sayısal olmak üzere iki bölümden oluşacak sınavın soru sayıları ve sürelerine kamuoyundan gelen görüşler doğrultusunda çalışmaya son şeklini verecek. Merkezi sınavın 60 soru, 90 dakika süreli tek oturumlu ya da 80 soru, 120 dakika süreli iki oturumlu olması şeklinde iki alternatif var.

    Mahallinden öğrenci alacak liseler, okulun bulunduğu konum itibarıyla en yakın çevresinden öğrenci alan Anadolu, meslek ve imam hatip liselerinden oluşacak. Merkezi sınavla öğrenci alacak liselere yerleştirilme yapıldıktan sonra diğer öğrenciler mahallinden öğrenci alacak okullara yerleştirilecek. Ortaokullar, yakındaki liselerle eşleştirilecek.

    Öğrenciler, kendilerine en yakın okulları, ‘yakından uzağa’ sıralamasıyla temmuzda açılacak tercih ekranında görerek beş tercih yapacak. Öğrenciler, bu beş tercihi tek tür ya da farklı türden okullar arasından yapabilecek. Eşitlik olması halinde okul başarı puanlarına bakılabilecek. 

    Etiketler: gazetehaberleri , lise
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri