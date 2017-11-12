Liseye geçişte 80 soru alternatifi

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB), sınavla öğrenci alan okulların sayısının ülke genelinde 600 ile 800 arasında olmasına yönelik çalışmaları sürüyor. Sınav sonucuna göre yüzde 10’luk başarı dilimi içinde yer alan öğrencilerin yerleştirileceği bu okullar, illerdeki öğrenci sayısı ve okul türleri gözetilerek ve eğitime erişimde fırsat eşitliği ön plana alınarak ülke genelinde belirlenecek.

YERLEŞTİRME SINAV PUANINA GÖRE

Mayıs itibarıyla okul sayıları ve kontenjanlarının ilan edilmesi bekleniyor. 8’inci sınıf öğrencilerinin gireceği sınav, haziranın ilk haftasında yapılacak. Sonuçlar aynı ay ilan edilecek. Ardından 5 tercih yapacak öğrenciler, puan üstünlüğüne göre bu okullardan birine yerleştirilecek. Yerleştirmenin, okul başarı puanı etki ettirilmeden tamamen merkezi sınav puanına göre yapılması ve temmuzda ilan edilmesi planlanıyor.

Bakanlık, sözel-sayısal olmak üzere iki bölümden oluşacak sınavın soru sayıları ve sürelerine kamuoyundan gelen görüşler doğrultusunda çalışmaya son şeklini verecek. Merkezi sınavın 60 soru, 90 dakika süreli tek oturumlu ya da 80 soru, 120 dakika süreli iki oturumlu olması şeklinde iki alternatif var.

Mahallinden öğrenci alacak liseler, okulun bulunduğu konum itibarıyla en yakın çevresinden öğrenci alan Anadolu, meslek ve imam hatip liselerinden oluşacak. Merkezi sınavla öğrenci alacak liselere yerleştirilme yapıldıktan sonra diğer öğrenciler mahallinden öğrenci alacak okullara yerleştirilecek. Ortaokullar, yakındaki liselerle eşleştirilecek.

Öğrenciler, kendilerine en yakın okulları, ‘yakından uzağa’ sıralamasıyla temmuzda açılacak tercih ekranında görerek beş tercih yapacak. Öğrenciler, bu beş tercihi tek tür ya da farklı türden okullar arasından yapabilecek. Eşitlik olması halinde okul başarı puanlarına bakılabilecek.