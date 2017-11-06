Liseye geçiş: ‘Velilerin göçü başlar’

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, yeni sistemin “veli göçüne” yol açacağını, yoksul mahallelerdeki ailelerin nitelikli görülen okulların bulunduğu yerlere taşınma çabasına gireceğini söyledi. Özel dün Meclis’te düzenlediği basın toplantısında sistemi şöyle yorumladı: “Yüzde 90-92 okul için, normal bir ülkede hükümet götürecek bir itiraf var. Diyor ki bakan; ‘Yüzde 10 nitelikli okul sınav yapacak, niteliksiz okullara sınavsız girilecek. Türkiye’de 9 bin lise var, 600’ü bakan ağzıyla nitelikli okullar olarak sınıflandırılmıştır. Geri kalan 8 bin 400 okul, Sayın Bakan açısından niteliksiz okullardır. Son bir yılda imam hatip lisesi sayısı yüzde 22 arttırıldı ama imam hatibe giden öğrenci sayısı son bir yılda yüzde 7 düştü. Sayın Bakan’ın ve Sayın Cumhurbaşkanı’nın imam hatiplerle ilgili ne kadar çabası olursa olsun, vatandaş çocuğunun eğitim alması için doğru yerin imam hatip olmadığını, oranın gerekli ama bir meslek okulu olduğunu görüyor.”

HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu da Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, yeni sistemde amacın yoksul halk kesiminin çocuklarını imam hatip okullarına ve meslek liselerine yönlendirmek olduğunu savundu. Kerestecioğlu, “Bir ülkenin eğitim bakanı, ‘Yüzde 90’ı sınavsız bir şekilde okullara yerleştirilirken, yüzde 10 sınavla nitelikli okullara girecek’ dedi. Hayatımda eğitim sistemiyle ilgili birçok söz duymuşumdur ama ‘nitelikli okul, niteliksiz okul’ diye bir eğitim bakanının okulları ayırdığını ve açıkça bunu itiraf ettiğini gerçekten duymamıştım” dedi.

EMLAKÇILAR KAZANACAK

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok da bütün okulların Anadolu lisesi yapılmasının eğitim kalitesini düşürdüğünü belirtti. Ok, “Liyakatsız atamalar sonucu Türk gençliğinin aydınlık geleceği karartılmıştır. Eğitimde fırsat eşitliğini ortadan kaldırdınız. Getirdiğiniz sistemle varoşlarda yaşayan çocukların kaliteli eğitim alma imkânını yok ettiniz. Parası olan veya sahte ikâmet adresi alanlar iyi eğitim alacak. Veliler, artık nitelikli okulların bahçesini gören daire arayacak. Yeni sınav sisteminde en çok emlakçılar kazanacak” dedi.