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    Liseli Sultan’ın sır ölümü

    Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)
    04.10.2017 - 13:54 | Son Güncelleme:

    ADANA’da 18 katlı apartmanın rezidansın terasından düşen lise öğrencisi 14 yaşındaki Nefize Sultan Ceylan, yaşamını yitirdi. Genç kızın intihar ettiği üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Olay, merkez Seyhan İlçesi’ndeki lüks bir rezidansta sabah saatlerinde meydana geldi. Babasının apartman görevlisi olarak çalıştığı 18 katlı rezidansın giriş katının üzerindeki beton zeminde Nefize Sultan Ceylan’ı kanlar içinde görenler polisi aradı.

    Okul çantası yanında olan Ceylan’ın hayatını kaybettiği anlaşıldı. 18 katlı binanın terasından atlamış olabileceği üzerinde durulan Nefize Sultan’ı cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı

     

    Etiketler: rezidans , Nefize Sultan Ceylan , reizdansta ölüm , Adana
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