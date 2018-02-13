Liselilerin robotik takımı İngiltere’de finalde

Dünyanın saygın robotik yarışmalarından olan VEX Robotics Competition’ın 11 Ocak’ta İngiltere Wakefield’da düzenlenen bölgesel yarışmasında İngiltere’den ve dünyanın farklı ülkelerinden robotik takımları yarıştı. Bahçeşehir Koleji Ataşehir Fen ve Teknoloji Lisesi robotik takımı Cosmos Robot Works, finalde yarıştı. Takım üyesi Selin Uzun, İngiltere’ye varışlarının ardından hemen hazırlıklara geçtiklerini anlattı. Yarışmalara hazırlık sürecinin zorlu ve yorucu olduğunu, yarışmalarda çok heyecanlandıklarını ifade eden Selin Uzun, finale giden tüm maçlarda elde ettikleri başarıların finale çıkmakla taçlandığını ve bu başarının, gelecekteki daha büyük başarılar için kendilerine güven ve cesaret verdiğini söyledi.