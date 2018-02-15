Ara
MENÜ
Eğitim Haberleri

EĞİTİM

    Haberler >Eğitim>Liselilere ‘Türkçeyi Doğru ve Güzel Kullanma’ ödülü

    Liselilere ‘Türkçeyi Doğru ve Güzel Kullanma’ ödülü

    DHA
    15.02.2018 - 12:17 | Son Güncelleme:

    Kırıkkale Fen Lisesi öğrencilerinden Eylül Yaren Kuku ve Kübra Altınok, ‘Türkçeyi Doğru ve Güzel Kullanma Makale ve Deneme Yarışması’nda ödül kazandı.

    Kırıkkale’de özellikle yeni kuşakların doğru Türkçe ile iletişim kurmalarını teşvik etmek amacıyla Türk Dil Kurumu ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle düzenlenen ‘Dilimiz Kimliğimizdir’ başlıklı ortaöğretim öğrencileri arası ‘Türkçeyi Doğru ve Güzel Kullanma Makale ve Deneme Yarışması’ düzenlendi.

    Ortaöğretim kurumları arasında yapılan makale ve deneme yarışmasında Kırıkkale Fen Lisesi öğrencilerinden Eylül Yaren Kuku birinci, Kübra Altınok da üçüncü oldu. Yarışmada derece yapan öğrencilere kitap ve para ödülünün yanı sıra Türk Dil Kurumu ve Milli Eğitim Bakanlığı imzalı katılım belgesi gönderildi. Katılım belgesi yapılan bir programla Okul Müdürü Nusret Kılıç tarafından öğrencilere takdim edildi. Kılıç, öğrencileri bu başarılarından dolayı tebrik etti.

    Etiketler: Kırıkkale Fen Lisesi , Ortaöğretim , ÖĞRENCİ , Yarışma , Türk Dil Kurumu , Milli Eğitim Bakanlığı
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri