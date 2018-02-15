Liselilere ‘Türkçeyi Doğru ve Güzel Kullanma’ ödülü

Kırıkkale’de özellikle yeni kuşakların doğru Türkçe ile iletişim kurmalarını teşvik etmek amacıyla Türk Dil Kurumu ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle düzenlenen ‘Dilimiz Kimliğimizdir’ başlıklı ortaöğretim öğrencileri arası ‘Türkçeyi Doğru ve Güzel Kullanma Makale ve Deneme Yarışması’ düzenlendi.

Ortaöğretim kurumları arasında yapılan makale ve deneme yarışmasında Kırıkkale Fen Lisesi öğrencilerinden Eylül Yaren Kuku birinci, Kübra Altınok da üçüncü oldu. Yarışmada derece yapan öğrencilere kitap ve para ödülünün yanı sıra Türk Dil Kurumu ve Milli Eğitim Bakanlığı imzalı katılım belgesi gönderildi. Katılım belgesi yapılan bir programla Okul Müdürü Nusret Kılıç tarafından öğrencilere takdim edildi. Kılıç, öğrencileri bu başarılarından dolayı tebrik etti.