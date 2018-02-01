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    Liselilere savaş uçağında eğitim

    AA
    01.02.2018 - 16:32 | Son Güncelleme:

    Eskişehir'den Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine getirilen F-4 savaş uçağı Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin eğitiminde kullanılacak.

    Okul müdürü Kadir Yaman'ın girişimiyle Eskişehir Birinci Hava İkmal Komutanlığından teslim alınan ve sökülerek yüklendiği 3 tırla ilçeye getirilen uçak Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin bahçesine konuldu.

    Lise öğrencilerine uygulamalı eğitim verilecek uçağın kurulumu tamamlandı.

    Liselilere savaş uçağında eğitim
    Okul müdürü Yaman, 15 Temmuz şehidi Hakan Gülşen'in adını taşıyan okullarında Türkiye'de bir ilk olarak savaş uçağını öğrencilerin eğitimine sunduklarını söyledi.

    Uçağın kurulumunun tamamlandığını ve öğrencilere artık uygulamalı eğitim verecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Yaman, "Savaş uçağı okulumuza, öğrencilerimize, ilçemize hayırlı olsun" dedi.

    Etiketler: Savaş Uçağı , Lise , Eğitim , ÖĞRENCİ
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