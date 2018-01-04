Ara
MENÜ
Eğitim Haberleri
EĞİTİM
    Haberler >Eğitim>Liselilerden ‘Yaratıcı Mezeler Yarışması’

    Liselilerden ‘Yaratıcı Mezeler Yarışması’

    AA
    04.01.2018 - 15:02 | Son Güncelleme:

    UNESCO tarafından gastronomi dalına dahil edilen Hatay'da, öğrenciler tarafından ‘Yaratıcı Mezeler Yarışması’ düzenlendi.

    Hatay Nimet Fahri Öksüz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek ve İçecek bölümü tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen yarışmada, 28 grupta öğrencilerin hazırladığı 28 çeşit meze jüri üyelerinin beğenisine sunuldu.

    Yarışmanın jüri üyeliğini yapan Türkiye Gastronomi Turizmi Derneği Marka Kentler Komitesi Başkanı Özgür Öksüz, Hatay'ın gastronomi şehri ilan edilmesinin kent için çok önemli olduğunu belirtti.

    Liselilerden ‘Yaratıcı Mezeler Yarışması’
    Hatay mutfağının çok çeşitli ve lezzetli olduğunu söyleyen Öksüz, "Hatay heybesinde 680'in üzerinde meze ve yemek bulunduran bir şehir. Coğrafi kültürü ve bölgedeki çeşitliliği bakımından dünya gastronomisinde çok önemli bir yerde. Burada her dinden, dilden ve ırktan insanların yemek ve meze çeşitlerini bulabiliyoruz" dedi.

    Okul Müdürü Mehmet Döner de öğrencilerinin sektöre uygun şekilde kendilerini yetiştirmeleri sağlamak ve ilgi çekici tatta mezeler ortaya çıkarmak için böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

    Etkinliğe Defne Kaymakamı Nevzat Şengök, Defne İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Gülistan, Hatay Turizm Derneği Başkanı Sabahattin Nacioğlu, Antakya Gastronomi Derneği Başkanı Ünal Kahraman da katıldı.

    Etiketler: ÖĞRENCİ , UNESCO , Lise , Yarışma , Yaratıcı Mezeler Yarışması
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri