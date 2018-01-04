Liselilerden ‘Yaratıcı Mezeler Yarışması’

Hatay Nimet Fahri Öksüz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek ve İçecek bölümü tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen yarışmada, 28 grupta öğrencilerin hazırladığı 28 çeşit meze jüri üyelerinin beğenisine sunuldu.

Yarışmanın jüri üyeliğini yapan Türkiye Gastronomi Turizmi Derneği Marka Kentler Komitesi Başkanı Özgür Öksüz, Hatay'ın gastronomi şehri ilan edilmesinin kent için çok önemli olduğunu belirtti.



Hatay mutfağının çok çeşitli ve lezzetli olduğunu söyleyen Öksüz, "Hatay heybesinde 680'in üzerinde meze ve yemek bulunduran bir şehir. Coğrafi kültürü ve bölgedeki çeşitliliği bakımından dünya gastronomisinde çok önemli bir yerde. Burada her dinden, dilden ve ırktan insanların yemek ve meze çeşitlerini bulabiliyoruz" dedi.

Okul Müdürü Mehmet Döner de öğrencilerinin sektöre uygun şekilde kendilerini yetiştirmeleri sağlamak ve ilgi çekici tatta mezeler ortaya çıkarmak için böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Etkinliğe Defne Kaymakamı Nevzat Şengök, Defne İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Gülistan, Hatay Turizm Derneği Başkanı Sabahattin Nacioğlu, Antakya Gastronomi Derneği Başkanı Ünal Kahraman da katıldı.