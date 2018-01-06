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    Liselilerden sokak hayvanlarına kulübe

    DHA
    06.01.2018 - 13:03 | Son Güncelleme:

    Düzce’nin Çilimli ilçesinde lise öğrencileri, kışın sokakta barınacak yer bulmakta zorlanan sokak hayvanları için atık malzemelerden köpek ve kedi kulübeleri üretti. Ayrıca kulübelerde barınacak hayvanlar için harçlıklarından biriktirdikleri paralarla mama aldılar.

    Liseliler, kış aylarında sokakta kalan ve barınacak yer bulamayan sokak hayvanlarını gördükten sonra atık malzemelerden kedi ve köpekler için kulübe yapmaya karar verdi. Özel Düzce Anadolu Sağlık Meslek Lisesi öğrencileri, projelerini sınıf öğretmenlerine aktararak projelerini hayata geçirdi. Öğrenciler çevreden izolasyon malzemeleri toplayarak kulübe yapmaya başladı. Yaklaşık 40 kulübe, kurumların bahçelerine ve hayvanların bulunduğu yerlere konuldu. Öğrenciler bununla da yetinmeyerek, yaptıkları kulübelerde barınacak hayvanların aç kalma ihtimaline karşı harçlıklarından artırdıkları paralarla mama aldı. 10’uncu sınıf öğrencisi Ebubekir Konaç, "Buralarda dolaşan sokak hayvanlarının üşüdüğünü gördük. Sokaktaki hayvanların barınması için atık malzemelerden kulübeler yaptık. Para biriktirdik ve mama aldık. İnşallah iyi bir örnek olup, bu projenin yayılmasını sağlarız" dedi.

    Okulun öğrencilerinden olan İremnur Topal ise sokak hayvanlarına iyi yaşam alanları oluşturmak istediklerini belirterek, "Sokakta yaşayan hayvanları gördük. Onların bize ihtiyacı olduğunu düşündük ve onlara iyi bir hayat sağlamak için, kalacak ortam oluşması için böyle bir projeye imza attık" diye konuştu.

    Özel Düzce Anadolu Sağlık Meslek Lisesi Müdürü Ahmet Koçbay ise öğrencilerin projelerine destek olduklarını belirterek, şöyle konuştu:
    "Öğrencilerimiz her sınıfta, sınıf öğretmenlerinin gözetiminde kendileri iş birliği içinde kulübeler yaptı. Kulübeleri daha sonra Çilimli ilçesinde bulunan değişik kurumların bahçelerine, kapalı cezaevinin bahçesine, kaymakamlık bahçesine, parka, caminin önüne, imam hatip lisesinin bahçesine kulübeler koyduk. Birkaç tane de okulumuzda var. Öğrencilerimiz de kendi evlerinde ve mahallelerinde olan hayvanlar için kulübeleri alıp, oralarda yerleştirdi. Bu okulumuz için çok duyarlı bir etkinlik oldu. Çok mutlu oldum. Bunun Türkiye genelinde yaygınlaşmasını temenni ediyorum."

    Etiketler: Lise , ÖĞRENCİ , sokak hayvanı
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