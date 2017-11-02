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    Liselilerden LÖSEV'e  destek

    DHA
    02.11.2017 - 15:28 | Son Güncelleme:

    Tokat´ın Erbaa İlçesi'nde özel bir lisenin öğrencilerinin elleriyle hazırladıkları yemeklerden oluşan kermesten elde ettikleri geliri Lösemili Çocuklar Vakfı´na (LÖSEV) bağışlayacak.

    Erbaa'da özel bir lisenin öğrencileri '7 bölge 7 tat LÖSEV´e hayat kat´ adlı proje hazırladı. Öğrenciler proje kapsamında hamsili pilavdan, çiğ köfteye yurdun 7 farklı bölgesine özgü birçok yemek hazırladı. Öğrenciler hazırlanan yemeklerin yöresine uygun kıyafetler giyerek okul bahçesinde kermes düzenledi. Elde edilecek gelirin LÖSEV´e bağışlanacağı kermese vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 10 Kasımda Anıtkabir´e yapacakları ziyaretin ardından Ankara´daki LÖSEV merkezine giderek bağışı bizzat yapacaklarını söylen 11´inci sınıf öğrencisi Arda Ergin her şeyi lösemililer için yaptıklarını söyledi. Bu yıl ikinci kez düzenlenen projede geçen yıl elde edilen 3 bin 500 liralık gelirin üzerine çıkmayı hedeflediklerini belirten okul müdürü Volkan Selçuk ise, şöyle konuştu:

    "7 bölge, 7 tat çalışmamız, geçen sene de uyguladığımız bir çalışmaydı. Bu sene de yapıyoruz. Geçen sene bunun karşılığını çok güzel aldık. LÖSEV bize bunun üzerine teşekkürlerini bildirdi. Bu sene de öğrencilerimizin yaptığı yemekleri, yöresel kıyafetlerle misafirlerimize sunuyoruz. Karşılığında da bağış istiyoruz. Ve bu bağış sonrasında da tekrardan LÖSEV´e bağış yapacağız. Geçen sene 3,5 bin lira civarında bir para toplamıştık. İnşallah bu sene o rakamın üzerine çıkarız. Amacımız burada hem Türkiye´nin yöresel yerlerini tanıtmak, hem de sosyal sorumluluk projesi olarak LÖSEV´e bağış yapmak."

    Etiketler: lise , destek
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