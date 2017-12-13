Liselilerden ‘kalorisi düşük’ araba tasarımı

Texas A&M Üniversitesi bünyesinde 2008-2012 yılları arasında geliştirilen STEM çalışmaları kapsamında, Özel Uğur Anadolu Lisesi öğrencileri arasında, kalorisi düşük yenilebilir araç tasarım yarışması düzenlendi. Öğrenciler etkinlikte, teorik bilgilerini pratiğe dönüştürdü. Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar’ın Türk eğitim sisteminde ağırlığının artırılmasını önerdiği STEM eğitimleri uluslararası bir öğretim metodu olarak kullanılıyor.

MÜHENDİS ROLÜ ÜSTLENDİLER

‘Yenilebilir Araba Yarışması’ etkinliğine 4’er kişilik gruplarla 40 öğrenci katıldı. Birer mühendis rolü üstlenen öğrenciler; tasarladıkları arabalarda tekerlekleri ve aksları gövdeye sabitleyecek malzemenin ne olacağını kararlaştırarak ön hazırlıklarını tamamladı. Tasarımlarda gövde olarak genellikle sandviç ekmeği, salatalık ve muz tercih edilirken, tekerleklerde yuvarlak bisküvi ve daire şeklinde kesilen salatalık, akslarda ise çubuk kraker kullanıldı.

Yarışmada, araç tasarımı, iş planı, tasarım süreci, takım çalışması, maliyet ve besinlerin enerji miktarı gibi kriterlerle puanlama yapıldı. Tasarlanan araçların 120 santimetre uzunluğunda eğimli bir platformdan aşağı doğru bırakıldığında ne kadar sürede bitiş noktasına ulaşabildiği hesaplandı.

YARIŞMAYI 5’İNCİ GRUP KAZANDI

Yarışmayı araçlarını 20 gram salatalık, 4 gram susamlı çubuk kraker ve 16 gram marşmelovdan oluşturan 5’inci grup kazandı. Toplam kalorisi 67,88 kalori olan araç, diğerlerinden daha hafif olması ve platformun bitiş noktasına 2,03 saniyede ulaşmasıyla birinci oldu.