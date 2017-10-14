Liselilerden huzurevi ziyareti

Öğrenciler, huzurevinde yaşlılarla bir araya geldi. Lise hazırlık ve 9’uncu sınıf öğrencilerinden oluşan İSTEK Bilge Kağan Okulları Sosyal Sorumluluk Kulübü ‘Yaşamı Paylaşmak’ projesi kapsamında Bakırköy Belediyesi Şefkat Huzurevi'ni ziyaret etti. 12 Ekim’de huzurevinde yaşayanlara ziyarette bulunan gençler, huzurevi sakinleriyle sohbet etti. Onların hayat hikayelerini dinledi. Huzurevindekiler de öğrencilerle geçirdikleri zamandan duydukları mutluluğu dile getirerek öğrencilere ve öğretmenlere teşekkür etti.