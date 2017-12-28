Liselilerden dünya bilim literatürüne katkı

Antalya Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencilerinden Berk Sarıgöl, Ömer Kaan Çetin, Hazan Özcan, Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Gökoğlu ve biyoloji öğretmeni Hatice Üstüner, bilimsel bir araştırma için denize dalışlar gerçekleştirdi. Öğrenciler, istilacı deniz salyangozu ile Akdeniz türü fare balığı arasındaki av-avcı ilişkisine yönelik bilimsel çalışma hazırladı. Daha önce dünya literatüründe bulunmayan bu çalışma, hakemli fihristli dergide kabul gördü. Çalışma aynı zamanda Uluslararası Katılımlı Ekoloji ve Çevre Kongresi’nde sözlü bildiri halinde sunuldu.

’MANKURT KAFA İLE BİR GENÇLİK YETİŞTİRDİK’

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, başarılı öğrencileri makamında kabul ederek hediye verdi. Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, BİLSEM yöneticileri, öğretmenlerin de katıldığı ziyarette Vali Karaloğlu, Türkiye’de eğitim sisteminin çok sık değiştirilmesine yönelik eleştiriler olduğunu, ancak bu değişikliklerin temel nedeninin bir arayış olduğunu söyledi. Çocukların ezberci bir anlayışla yetişmesini istemediklerini belirten Karaloğlu, Öğrenciler sınav atına çevrilirse bilimsel çalışma, sanatsal ve sosyal faaliyetlerin içinde bulunamaz. Çoktan seçmeli bir mantıkla, mankurt kafa ile bir gençlik yetiştirdik. Aslında yapılan değişikliklerle yapılmak istenen gençlere bilimsel araştırma, sanatsal ve sportif faaliyetlere daha çok zaman ayırmasını sağlayacak bir sistem değişikliği. Sıkıntılar var milli eğitimde işler daha iyiye gidiyor. Yeni eğitim sisteminde başımıza icat çıkaracak gençlere ihtiyaç var" diye konuştu.