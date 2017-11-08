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    Liselilerden dayanışma: ‘Kanka Bugün Bendensin’

    AA
    08.11.2017 - 12:07 | Son Güncelleme:

    Kırklareli Anadolu Lisesi'nde, öğrencilerin yardımlaşma ve paylaşma duygularının geliştirilmesi, sevgi ortamının oluşturulması amacıyla başlatılan ‘Kanka Bugün Bendensin’ kampanyasıyla öğrenciler, ihtiyaç sahibi veya harçlıklarını unutan arkadaşlarının mağdur olmaması için askıya ayran, su ile tost ve hamburger gibi yiyecekler asıyor. İl Milli Eğitim Müdürü Murat Aşım, "Bu kampanyayla öğrencilere paylaşma, yardımlaşma ve sevgi aşılanmış oluyor. Bu kampanyanın örnek olacağına inanıyorum" dedi.

    Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürü Murat Aşım, yaklaşık 2 yıldır sürdürülen projeyle ihtiyaç sahibi veya harçlıklarını evlerinde unutan öğrencilerin kampanyadan yaralandığını söyledi. Öğrencilerin "Yanımda harçlık yok" diye hiç endişelerinin bulunmadığını belirten Aşım, kampanyayla öğrenciler arasında bir sevgi köprüsü oluştuğunu belirtti.

    Aşım, öğrencilerin diğer arkadaşlarıyla harçlıklarını paylaşması kadar güzel bir duyduğunun olamayacağını ve kampanyanın herkese örnek olması gerektiğini söyledi.

    Liselilerden dayanışma: ‘Kanka Bugün Bendensin’
    Vicdan ve akıl sahibi bireyler yetiştirmenin en büyük örneğinin bu okulda somut olarak görüldüğünü anlatan Murat Aşım, "Eğitimde yakından uzağa ilkesiyle öncelikle kendine saygı duyan, kendini, arkadaşlarını, ailesini, ülkesini ve vatanını seven bireyler yetiştirmeyi amaç edinmiş bir eğitim sistemimiz var. Değerler eğitimiyle perçinlenmiş eğitim sistemimiz bize 15 Temmuz'da vicdan sahibi, akıl sahibi bireyler yetiştirmenin en az akademik başarısı olan bireyler yetiştirmek kadar önemli olduğunu gösterdi.

    Bu kampanyayla öğrencilere paylaşma, yardımlaşma ve sevgi aşılanmış oluyor. Bu kampanyanın örnek olacağına inanıyorum. İnsanlık hali bazen insanın cebinde harçlık olmuyor ama bu okulda öğrenciler bunu aşmış durumda. Yanında fazla harçlığı olan öğrenci, hiç harçlığı olmayan arkadaşına yardım ediyor. Askı uygulaması ile veren el alan eli, alan el veren eli görmemiş oluyor" dedi.

    Liselilerden dayanışma: ‘Kanka Bugün Bendensin’
    "ASKIMIZ HİÇBİR ZAMAN BOŞ KALMIYOR"
    Proje koordinatörü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Hakan Büyükdere de kampanya sayesinde öğrencilerin birbirlerine daha sıcak davrandıklarını belirtti.

    Kampanyayla öğrencilerin bencillikten uzaklaştığını dile getiren Büyükdere, aynı çatı altında eğitim gören öğrencilerin birbirlerine yardım etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

    Büyükdere, kampanyanın hızla yayıldığını anlatarak, "Askımız hiçbir zaman boş kalmıyor. Kampanya gerçekten öğrenciler tarafında ilgi görüyor. Öğrencilerimiz bu kampanyayı benimsemiş durumda" diye konuştu.

    Öğrencilerden Damlanur Edis ise harçlığının fazla geldiği gün kendisinin de askıya bir şeyler astığını söyledi. Parasını evde unuttuğu zaman da kampanyadan yararlandığını belirten Edis, kampanyanın çok güzel olduğunu belirtti.

    Etiketler: Kanka Bugün Bendensin , Kırklareli Anadolu Lisesi , Lise , okul harçlığı
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