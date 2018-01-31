Liseliler tatili ‘mesleki gözlem’le değerlendirdi

t-MBA Eğitim Modelinin en önemli adımlarından biri olan ‘mesleki gözlem’ ile öğrenciler, mesleklerin bireysel becerilerine uygunluğunu gözlemlerken aynı zamanda profesyonel iş yaşamını ve şirket kültürünü tanıma şansı elde ediyor. Bu modelde eğitim alan Lüleburgaz Doğa Anadolu Lisesi 9 ve 10’uncu sınıf öğrencileri, yarıyıl tatilinde günde 4 saat toplamda 3 gün süreyle ‘mesleki gözlem’ yapıyor.

Daha lise yıllarında kariyer planlamasına yönelik çalışmalar yapan öğrencilerin özgeçmişleri işverenler tarafından olumlu değerlendiriliyor. Mesleki Gözlem çalışmaları, Rehber öğretmeninin öğrencilere Doğa Kariyer Testi (DKT) uygulaması ile başlıyor ve DKT sonucuna göre öğrencinin kariyer eğilimleri belirleniyor. Bu tespitten sonra öğrenci, belirlenen meslek dallarından istediğini gözlemlemek üzere araştırma yaparak kurumlarla iletişime geçiyor. Öğrenci, uygun kurumla Mesleki Gözlem Sözleşmesini imzalıyor. Çalışma tamamlandığında Mesleki Gözlem Öğrenci Raporu hazırlanıyor ve t-MBA öğretmenine teslim ediliyor.

Lüleburgaz Doğa Anadolu Lisesi 9 ve 10’uncu sınıf öğrencileri yarı yıl tatilinin birinci haftasında Mesleki Gözlem çalışmalarını tamamladı. Öğrenciler,doktorluktan avukatlığa, bilgisayar mühendisliğinden işletme yöneticiliğine, bankacılıktan beslenme uzmanlığına daha birçok dalda gözlemde bulundu.