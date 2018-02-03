Liseliler Prag’a gidiyor

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından düzenlenen Erasmus+ Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği Projeleri çerçevesinde ‘yiyecek-içecek alanında’ eğitim gören yedi öğrenci, bir öğretmen ve bir idareci, Prag’a giderek Sosa Sou Okulu’nda staj görecek.

Hüma Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Ali Kamalı ve projede görevli öğrenciler Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu’nu makamında ziyaret etti. Seyitoğlu, “Maksadımız ilçede eğitimin kalitesini yükseltmenin yanı sıra bu tür farklı projelere de hız vermektir. Bunun için gelen her projeye desteğimiz tam” dedi.