Liseliler olimpiyatları hedefliyor

Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının iş birliği protokolü doğrultusunda açılan tematik liseler arasında bulunan Erzincan Spor Lisesinde, öğrencilere derslerinin yanı sıra badminton ve atletizm branşlarında eğitim veriliyor.

Bazı milli sporcuların da bulunduğu okuldaki öğrencilerin hedefi, eğitimlerini başarıyla tamamlamak ve olimpiyat sporcusu olmak.

İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, "Erzincan’daki tematik lisemizde atletizm ve badmintonla ilgili çalışma yapacağız ve neticesinde inşallah bu öğrencilerimiz uluslararası arenada ülkemizin, ilimizin ismini duyurup ay-yıldızlı bayrağı göndere çekip madalyaları toplayacak" dedi.

Erzincan Spor Lisesi Müdürü Hayati Doğan da okulda iki branşta yoğunlaştıklarını, kadrolarında boşluk olması halinde farklı branşlarda da eğitim vermeyi amaçladıklarını belirtti.

Badminton Milli Takımı Antrenörü ve okulun beden eğitimi öğretmeni olan Murad Sönmez'in göreve başlamasıyla lisenin badminton bölümünün, farklı illerden öğrencilerin de tercihi olduğunu söyleyen Doğan, "Milli takım antrenörümüz Sönmez’in gelişiyle Kayseri, Malatya, Amasya, Bingöl ve sayamadığım birkaç ilimizden daha badminton branşında öğrenciler aldık. Bu öğrenciler ileride olimpiyatlarda ülkemizi temsil edecek seviyeye gelecek. Şu an lise birinci sınıfta okuyan 3 öğrencimiz Badminton Milli Takımı kadrosunda bulunuyor" diye konuştu.



"BU LİSELER TÜRK SPORUNDA BİR ÇIĞIR AÇABİLİR"

Öğretmen Murad Sönmez ise "Tematik liseler Türk sporunda bir çığır açabilir, çünkü öğrenci buraya geldiğinde zaten sporda belli bir düzeyde olacak. Türkiye’nin özellikle yıldız grubundaki üst düzey sporcularının tematik liselere gelmesiyle bu okullar hedeflerini artık üst düzey uluslararası maçlar ve olimpiyatlar olarak belirleyecek" dedi.

“HEDEFİMİZ OLİMPİYATLARDA ÜLKEMİZİ TEMSİL ETMEK”

Badminton branşında okula başlayan milli sporcu Yasemen Bektaş, "Bu okulu tematik lise olduğu ve branşımı sevdiğim için seçtim. Yazın Balkan şampiyonu oldum şimdi Avrupa şampiyonasına gideceğim. Hedefim olimpiyatlarda ülkemi daha iyi temsil etmek" diye konuştu.

Öğrencilerden milli badmintoncu Sare Ece Başakın ise "Avrupa şampiyonası seçmelerini kazanarak Çekya'ya gitmeye hak kazandık. Bunun için haftada 6 gün üçer saat antrenman yapıyoruz. Milli sporcuyum, bunun için bu liseyi seçtim. Hedefim olimpiyatlara gitmek ve ülkemi en iyi şekilde temsil etmek" dedi.

Milli badmintoncu Mehmet Yılmaz da "Tematik liseyi milli sporcu olduğum için tercih ettim. Allah'ın izniyle olimpiyatlara gidip en iyi şekilde ülkemi temsil etmek istiyorum" diye konuştu.