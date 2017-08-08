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    Liseliler ‘Matematik Olimpiyatları’ndan 5 madalyayla döndü

    AA
    08 Ağustos 2017 - 14:36Son Güncelleme : 08 Ağustos 2017 - 14:39

    İstanbul Lisesi öğrencileri, Brezilya'da düzenlenen ve 12 ülkeden 600'den fazla öğrencinin katıldığı ‘58. Uluslararası Matematik Olimpiyatları’ndan 5 madalyayla döndü.

    TÜBİTAK Matematik Olimpiyat Milli Takımında yer alan İstanbul Lisesi öğrencileri kazandıkları madalya sayısıyla devlet liseleri arasında bir ilke imza attı.

    Okul Müdürü Hikmet Konar, lise olarak olimpiyatlarda büyük başarı elde ettiklerini söyledi. Bu başarıların arkasında öğrencilerinin büyük emeği, okulun yarışmalara hazırlanan öğrencilere yönelik yaptığı çalışmalar ve organizasyonların yattığını belirten Konar, şöyle konuştu:
    "İlk kez bir devlet okulundan, kendi şartlarımızda, il milli eğitim müdürlüğümüzün bize verdiği destek ve öğretmen arkadaşlarımızın yoğun gayretleri neticesinde öğrencilerimiz ciddi bir başarı elde etti. Bu başarı kolay elde edilmiyor. Ciddi çalışmak, disiplin gerektiriyor. Öğrencilerimiz bu başarıyı elde ederken kendi özel hayatlarından feragat etti. Cumartesi-pazar, okul saatleri dışında çalışarak bu başarıyı elde ettiler."

    Olimpiyatlarda gümüş madalya kazanan 12’nci sınıf öğrencisi İlker Can Çiçek, matematik olimpiyatlarına hazırlığının ortalama yedi yıllık bir süreç aldığını söyledi. Bu süreçte okuldaki bilim takımı eğiticilerinin ve ailesinin büyük desteğini gördüğünü belirten Çiçek, "Bu başarı 6-7 senelik özverili bir çalışmanın ürünü, bu süreç içinde farklı birçok etmenle birlikte çalıştım. Bundan sonra ülkemizi uluslararası yarışmalarda başarılarla temsil etmeye devam etmek istiyorum" dedi.

    Olimpiyatlarda bronz madalya kazanan 12’nci sınıf öğrencisi Nurullah Giray Kuru da iki gün süren bir yarışmada toplam altı matematik sorusunun sorulduğunu ancak bu soruların her gün karşılarına çıkan sorular olmadığını söyledi.

    Soruların çözümüne ulaşabilecek düzeye gelmek için 6-7 yıl çalışmak gerektiğini belirten Kuru, "Bu düzeye geldiğinizde bile yarışmaya çıktığınız anda o anki heyecanla her şey birden bire değişebiliyor. Olimpiyat böyle bir şey. Olimpiyatlarda Türk bayrağını gururla dalgalandırabilmek için çalıştım. Hedefim önümüzdeki sene altın madalya almak" diye konuştu. 

    Olimpiyatlarda mansiyon ödülü kazanan Mehmet Selahattin Şentop ise bu hazırlığın zor bir süreç olduğunu ve yurt genelinde TÜBİTAK tarafından yapılan elemeler neticesinde olimpiyat ekibinin belirlendiğini söyledi. Şentop, gelecek yıl olimpiyatlara yeniden katılarak altın madalya kazanmak istediğini bildridi. 

    Diğer mansiyon ödülünü kazanan Ahmet  Alper Özüdoğru da gelecek yıl daha başarılı olmayı hedeflediğini söyledi.

    Etiketler: TÜBİTAK , istanbul lisesi , ÖĞRENCİ , 58. Uluslararası Matematik Olimpiyatları , madalya
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