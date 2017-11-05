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    Liseliler İrlanda’da

    Hürriyet Eğitim
    05.11.2017 - 14:23 | Son Güncelleme:

    Lise son sınıf öğrencileri dijital medya eğitimi için İrlanda’ya gitti. Öğrenciler, Erasmus Plus Projesi kapsamında bir ay boyunca ‘Final Cut’ ve ‘InDesign’ eğitimi alacak. Eğitimin ardından Galway’i tanıtan belgesel ve broşür hazırlayacaklar.

    Lise 12’nci sınıf öğrencileri Erasmus Plus projesi kapsamında bir aylık dijital medya eğitimi için İrlanda’ya gitti. Avrupa Birliği Bakanlığı Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen, ‘Dijital Medya Uygulamaları’ adlı Erasmus Plus Projesi kapsamında dördü radyo ve televizyon, ikisi gazetecilik olmak üzere altı öğrenci seçildi. Aydın Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde okuyan öğrenciler 15 Ekim’de yola çıktı. Altı kişilik ekip İrlanda’nın Galway kentine yerleşti. İngilizce mülakat ve mesleki sınavla seçilen öğrenciler Galway Technical Institue’da bir ay boyunca kendi bölümleriyle ilgili eğitim görecek. Projeye katılan radyo televizyon öğrencileri ‘Final Cut’, gazetecilik öğrencileri ‘InDesign’ eğitimi alacak. Dört haftalık eğitim programında Galway’i tanıtan belgesel niteliğinde kısa film ve Galway hakkında broşürler hazırlanacak. 12 Kasım’da Türkiye’ye dönüş yapacak olan öğrencilere eğitim sonunda sertifika verilecek.

    DENEYİMLERİMİZ İLERİDE İŞ HAYATIMIZA OLUMLU KATKIDA BULUNACAK
    Proje kapsamında Galway’de bulunan öğrencilere oradaki eğitim ve yaşam hakkındaki görüşlerini aldık:

    Zeynep Akbıyık: Galway’de alanımla ilgili bir eğitim imkanı yakaladığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Bu projenin bana çok şey katacağını ve ileriki yaşantımı olumlu yönde etkileyeceğini düşünüyorum.
    Rıdvan Akdeniz: İrlanda’nın en önemli şehirlerinden biri olan Galway’de dijital medya eğitimi görüyoruz. Burada edindiğimiz deneyimlerin ileride iş hayatımıza katkısı olacak.
    Mine Aladağ: Verilen eğitim ve kültürel değerler çok güzel. Buradaki insanlarla birlikte çalışmak ve yeni şeyler yaratmak oldukça keyifli.

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