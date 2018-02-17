Liseliler için fotoğraf yarışması

MGC’nin girişimiyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde 2015-2016 eğitim öğretim yılında başlatılan ve bu yıl 3’üncüsü gerçekleştirilecek olan Liselerarası Fotoğraf Yarışması’nın protokolü imzalandı. Proje, il genelindeki liselerde okuyan öğrencilerin duygu ve düşüncelerini görsel sanat çalışmaları aracılığıyla sergileyebilmeleri, öğrencilerin yeteneklerini ortaya çıkarmak, geliştirmek ve gazetecilik mesleğine farkındalık yaratmak amacıyla düzenleniyor.

Bu yıl 3’üncüsü gerçekleştirilecek yarışmanın protokolü, MGC ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalandı. İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, MGC Başkanı Süleyman Akbulut, Bodrum Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ummuhan Yurt, Bodrum Belediyesi Basın Halkla İlişkiler Birim Sorumlusu Fikret Hıdır törene katıldı. Törende konuşan Cemiyet Başkanı Akbulut, göreve geldikleri 2015’ten beri eğitsel projelere önem verdiklerini söyledi. İl Milli Eğitim Müdürü Ekinci ise eğitimin söz konusu olduğu konularda, kurumlararası ilişkilerin kendileri için çok önemli olduğunu belirtti. Proje paydaşı MGC’ye teşekkür etti.

Konuşmaların ardından protokol imzalandı. Son 2 yılda ‘Mavi ve Yeşil Keşfet Muğla’yı’ ve ‘Merhamet’ temalarının işlendiği proje, bu yıl ‘Kadrajıma Takılanlar’ temasıyla gerçekleştirilecek. Seçici kurulun değerlendirmeleri sonucu dereceye giren öğrenciler, MGC tarafından fotoğraf makineleriyle ödüllendirilecek. Yarışmaya katılarak değerlendirilen eserler, nisan ayında düzenlenecek ödül töreninin ardından, Muğla Sınırsızlık Meydanı’nda ve ilçelerde sergilenecek.