Liseliler dünya gündemini tartışacak

Bu yıl 7'nci kez düzenlenecek olan ‘Model Birleşmiş Milletler Konferansı’ Maltepe Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi MUN (Model United Nations) Kulübü tarafından gerçekleştirilecek. Üniversitenin kültür merkezinde 15-18 Ocak arasında yapılacak etkinliğe Türkiye genelinde çok sayıda okuldan 500 lise öğrencisi katılacak. Konferansta, ‘Molotov-Ribbentrop Müzakereleri’, ‘Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’, ‘Birleşmiş Milletler Filistin Özel Komitesi’ gibi başlıklarla oluşturulacak komiteler bu sorunlara çözüm önerileri getirerek, tasarılar hazırlayacak. Öğrenciler, oturumlar sırasında gerçek birer Birleşmiş Milletler delegesi gibi hareket edecek. Oturumların sonunda her komite, ele aldığı konuyla ilgili bir çözüm önergesi hazırlayacak.