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    Liseliler dünya gündemini tartışacak

    Hürriyet Eğitim
    12.01.2018 - 17:07 | Son Güncelleme:

    Eğitim amaçlı, akademik nitelikli bir Birleşmiş Milletler (BM) simülasyonu olan MUN (Model United Nations) Model Birleşmiş Milletler; tartışan, soruşturan ve öğrenen nesiller yetiştirebilme vizyonu kapsamında çeşitli konferanslarda gençleri bir araya getiriyor. Liselilerin katıldığı etkinlikte öğrenciler, dünya gündemindeki sorunlara çözüm önerisi arıyor.

    Bu yıl 7'nci kez düzenlenecek olan ‘Model Birleşmiş Milletler KonferansıMaltepe Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi MUN (Model United Nations) Kulübü tarafından gerçekleştirilecek. Üniversitenin kültür merkezinde 15-18 Ocak arasında yapılacak etkinliğe Türkiye genelinde çok sayıda okuldan 500 lise öğrencisi katılacak. Konferansta, ‘Molotov-Ribbentrop Müzakereleri’, ‘Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’, ‘Birleşmiş Milletler Filistin Özel Komitesi’ gibi başlıklarla oluşturulacak komiteler bu sorunlara çözüm önerileri getirerek, tasarılar hazırlayacak. Öğrenciler, oturumlar sırasında gerçek birer Birleşmiş Milletler delegesi gibi hareket edecek. Oturumların sonunda her komite, ele aldığı konuyla ilgili bir çözüm önergesi hazırlayacak.

    Etiketler: ÖĞRENCİ
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