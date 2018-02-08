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    Liseliler dikkat! Seçmeli dersler için son iki gün

    Hürriyet Eğitim
    08.02.2018 - 14:45 | Son Güncelleme:

    Lise öğrencilerinin gelecek eğitim öğretim yılı için seçmeli ders tercihleri 9 Şubat Cuma günü sona eriyor. Öğrenciler okul yönetimleri tarafından belirlenen 10 ders arasından tercihlerini yapabilecek. Okul yönetimleri, süresi içinde ders seçmeyen öğrenciler adına bu tercihi yapma hakkına sahip.

    Lise öğrencileri için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan seçmeli ders seçimi süresi 9 Şubat Cuma günü sona eriyor. Öğrencilerin, gelecek eğitim öğretim yılında almak istedikleri seçmeli dersleri bu süre içinde belirleyerek okul müdürlüklerine teslim etmesi gerekiyor.  Süresi içinde tercih yapmayanların ders seçimleri okul yönetimlerince yapılacak. Tercih yapacak öğrenciler, okul müdürlüklerinin belirlediği 10 ders arasından liste oluşturabilecek.

    Mesleki ve teknik liselerde eğitim alanlar, haftalık ders çizelgelerinde yer alan seçmeli derslerin haftalık ders sayısı kadar seçmeli dersler tablosundan terchi yapabileceği gibi eğitim alınan alan/dal veya diğer alan ve dallara ait derslerden de seçim yapabilecekler.

    2018-2019 eğitim öğretim yılında 9’uncu sınıfa yeni başlayacak öğrencilerin ders seçimi ve değişiklikler eğitim yılının ilk haftası tamamlanacak.

    Bir dersin okul tarafından açılabilmesi için en az 10 öğrencinin tercih etmesi gerekiyor. Açılan derslerin, yıl içinde öğrenci sayısında azalma olsa da ders yılı sonuna kadar eğitimine devam edilecek.

    Etiketler: Lise , ÖĞRENCİ , DERS , Seçmeli Ders
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