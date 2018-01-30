Liseliler 5 günlük yabancı dil kampında

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışmada ilk üç dereceye giren lise hazırlık sınıfı öğrencileri; İngilizce öğretmenleri ve okul yöneticileriyle birlikte 29 Ocak’ta Antalya’da yabancı dil kampına alındı. Ortadoğu Teknik, Bahçeşehir ve Amasya üniversitelerinin İngilizce öğretimi bölümü akademisyenlerinin yanı sıra British Council eğitimcileri de kampa katılıyor. 90 okulun katıldığı yabancı dil kampında; birçok seminer, atölye ve panel de düzenleniyor.