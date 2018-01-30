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    Liseliler 5 günlük yabancı dil kampında

    Hürriyet Eğitim
    30.01.2018 - 16:21 | Son Güncelleme:

    MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen yabancı dil kampı 29 Ocak’ta Antalya’da başladı. Kamp 2 Şubat’a kadar sürecek.

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışmada ilk üç dereceye giren lise hazırlık sınıfı öğrencileri; İngilizce öğretmenleri ve okul yöneticileriyle birlikte 29 Ocak’ta Antalya’da yabancı dil kampına alındı. Ortadoğu Teknik, Bahçeşehir ve Amasya üniversitelerinin İngilizce öğretimi bölümü akademisyenlerinin yanı sıra British Council eğitimcileri de kampa katılıyor. 90 okulun katıldığı yabancı dil kampında; birçok seminer, atölye ve panel de düzenleniyor.

    Etiketler: ÖĞRENCİ , Kamp
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