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    Liseli kızlardan arkadaşlarına kan donduran şiddet

    SİVAS (İHA)
    09 Ağustos 2017 - 11:55Son Güncelleme : 09 Ağustos 2017 - 12:28

    Sivas'ta lise öğrencisi kızların, bir başka kız öğrenciye uyguladığı şiddet görenleri dehşete düşürdü. O anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

    Olay, iki gün önce Şeyh Şamil Mahallesi'nde bulunan 75'inci Yüzyıl Ortaokulu bahçesinde meydana geldi. Aralarında daha önceden husumet bulunduğu iddia edilen liseli kız öğrenciler, okul binasının arka tarafından buluştu.

    Bir süre sohbet eden öğrencilerden 4'ü çıkan tartışmanın ardından 17 yaşındaki E.A.'ya saldırdı. Saçından tuttukları E.A.'yı tekme atarak yerde sürükleyen kızlar, E.A.'yı uzun süre darp etti. Kavga esnasında yere düşen E.A.'ya küçük bir çocuğun da tekme attığı görüldü. Kavga anı cep telefonuyla başka bir genç tarafından görüntülendi.

    Etiketler: Sivas , Lise , kız öğrenci , kavga
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