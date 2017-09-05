Liseli kıza tecavüz zanlısına adliye önünde linç girişimi

Gündoğmuş’ta erkek kuaförü, evli ve 3 çocuk babası Ahmet A., birkaç hafta önce işyerinin karşısındaki kahvecinin kızı 15 yaşındaki H.D.’yi dükkanına çağırdı. İddiaya göre dükkanında zaman zaman kadınların saçlarını da yaptığı ayrı bölümde H.D.’ye tecavüz eden Ahmet A., olayı kimseye anlatmaması için de kızı tehdit etti.



GÖZALTINA ALINDI

Yaşadığı olayın şokunu üzerinden atamayan H.D.’nin olayı bir yakınına anlatması sonrası aile polise başvurdu. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri önceki gün Ahmet A.’yı gözaltına aldı.

LİNÇ ETMEK İSTEDİLER

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından Ahmet A. dün adliyeye sevk edildi. Şüphelinin tecavüz ettiği H.D.’nin yakınlarının da aralarında bulunduğu 25- 30 kişilik grup, adliye önünde toplandı. Çevik kuvvet ekipleri de adliye önünde önlem aldı. Gece adliye çıkışında şüpheliyi linç etmek isteyen gruba polis biber gazıyla müdahale ederek dağıttı.

Şüpheli Ahmet A. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandıktan sonra geniş güvenlik önlemi altında Alanya Cezaevi’ne gönderildi.