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    Liseli kıza tecavüz zanlısına adliye önünde linç girişimi

    Mehmet Ali CENGİZ/GÜNDOĞMUŞ (Antalya), (DHA)
    05.09.2017 - 17:21 | Son Güncelleme: 05.09.2017 - 17:24

    Antalya’nın Gündoğmuş ilçesinde lise 1’inci sınıf öğrencisi kıza tecavüz edip kimseye söylememesi için tehdit ettiği öne sürülen 40 yaşındaki Ahmet A. tutuklandı. Adliye çıkışı şüpheliyi linç etmek isteyen 25-30 kişilik grubu, polis biber gazıyla dağıttı.

    Gündoğmuş’ta erkek kuaförü, evli ve 3 çocuk babası Ahmet A., birkaç hafta önce işyerinin karşısındaki kahvecinin kızı 15 yaşındaki H.D.’yi dükkanına çağırdı. İddiaya göre dükkanında zaman zaman kadınların saçlarını da yaptığı ayrı bölümde H.D.’ye tecavüz eden Ahmet A., olayı kimseye anlatmaması için de kızı tehdit etti.

    GÖZALTINA ALINDI

    Yaşadığı olayın şokunu üzerinden atamayan H.D.’nin olayı bir yakınına anlatması sonrası aile polise başvurdu. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri önceki gün Ahmet A.’yı gözaltına aldı.

    LİNÇ ETMEK İSTEDİLER

    Polis merkezindeki işlemlerinin ardından Ahmet A. dün adliyeye sevk edildi. Şüphelinin tecavüz ettiği H.D.’nin yakınlarının da aralarında bulunduğu 25- 30 kişilik grup, adliye önünde toplandı. Çevik kuvvet ekipleri de adliye önünde önlem aldı. Gece adliye çıkışında şüpheliyi linç etmek isteyen gruba polis biber gazıyla müdahale ederek dağıttı.

    Şüpheli Ahmet A. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandıktan sonra geniş güvenlik önlemi altında Alanya Cezaevi’ne gönderildi.

    Etiketler: Cinsel istismar , tecavüz , linç girişimi , Son dakika
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