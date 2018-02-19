Liseli gençler ‘defans’ robotuyla Çin'de yarışacak

Müdürlüğün Ar-Ge Birimi, Çin'de 15-18 Mart tarihlerinde yapılacak robot yarışmasına katılmak için Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Adnan Menderes Anadolu Lisesi ve Süleyman Demirel Anadolu Lisesi'nden 14 öğrenci seçerek ‘rOctopus 7134’ takımını kurdu.

Atölyeye giren ve iş adamlarının da desteğiyle bir robot yapan ‘rOctopus 7134’ün elemanları, yarışmaya katılacak 46 takımdan biri olma hakkını kazandı.

KÖŞGER'İN MORAL ZİYARETİ

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu ile Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek öğrencilere moral verdi.

Köşger, öğrencilerin duygulandıran bir performans sergilediğini belirterek, hepsiyle gurur duyduğunu söyledi.

Son derece uyumlu ve başarılı bir çalışma ortaya çıktığını anlatan Köşger, "2. Abdülhamit’in yaptırdığı bir mektepte, çocuklarımızın çağın bilgisiyle donanmış bir şekilde ortaya çıkardığı bir ürünü gördük. Bizim köklerimiz üzerinde çağın bilgisiyle donanarak geleceğe emin adımlarla ilerlediğimizin göstergesi olarak görüyorum bunu" dedi.

‘rOctopus 7134’ takımının koçu Arda Rıza Bayırlı, 21’inci yüzyıl yaşam becerilerini öğretmeyi hedefleyen dünyadaki en büyük ve en prestijli organizasyonda Türkiye'yi temsil etmenin gururunu yaşadıklarını söyledi.

ÖĞRENCİLER YARIŞMAYA KABUL EDİLMEKTEN MUTLU

Takıma seçilen öğrencilerden 11’inci sınıf öğrencisi Selim Kuzucu, yarışmaya kabul edilmekten mutluluk duyduğunu belirterek, 6 haftalık zorlu bir çalışmayla robotu yaptıklarını anlattı. Kuzucu, "Yarışmaya 46 takım katılacak. Oradan 2 takım daha bizim ittifakımız olacak ve 3'lü ittifak yapacağız. Bizim robotumuz bir defans robotu. Amacımız diğer takımların temel görevlerini engellemeye çalışmak. Bunları yaparken de küpü itme, taşıma ve kaldırıp geriye bırakma gibi özellikleri var. 46 takım arasındaki tek Türk takımı biziz. Çin'deki yarışmalarda dereceye girersek ABD'deki yarışlara katılacağız. En büyük amacımız Türk bayrağımızı orada en iyi şekilde temsil etmek" dedi.