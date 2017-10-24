Liseli aşçılar işbaşında

Liseli aşçılar yeni eğitim döneminde farklı ülkelerin lezzetlerini hazırlamayı ve sofra kültürlerini Yemek Kulübü’nde öğreniyor. Özel Uğur Anadolu Lisesi öğrencileri, farklı ülke mutfaklarına ait yemekler, kurabiyeler ve pastalar hazırladıkları Yemek Kulübü’nde sofra kültürlerini de tanıyor. Yemek, salata, sos ve tatlıları atölyelerinde yapabilen liseli aşçılar, kulüpte edindikleri teorik bilgileri pratiğe dökerek yeni dönemin ilk buluşmasında çikolatalı mozaik pasta hazırladı.

“YEMEĞE BAŞLAYABİLİRSİNİZ”

Önce Türk sofra kültürünü tanıyarak çalışmalarına başlayan öğrenciler, Fransa’da hızlı yemek yemenin kabalık olarak kabul edildiğini, İtalyan bir aşçıdan yaptığı yemek için ekstra peynir istemeleri durumunda becerilerini küçümsemiş olacaklarını ve Japonların yemeğe başlamadan önce ev sahibinin üç kez “Yemeğe başlayabilirsiniz” demesini beklediklerini öğrendi.

Atölye çalışmalarının grup içerisinde yardımlaşmayı ve iş birliği duygusunu pekiştirdiğini belirten Uğur Koleji Genel Müdürü Haluk Koçak, “Yemek Kulübü’nde yapılan yemekler, belirli aralıklarla okulumuzda açtığımız stantlarda öğrencilerimizin beğenisine sunuluyor. Okul içerisinde etkinlik tadında geçen bu günlerde öğrencilerin içsel iletişimini kuvvetlendirmiş de oluyoruz” dedi.