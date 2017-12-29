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    Liselere geçiş sınavı (LGS) tarihi açıklandı... İşte liselere geçiş sınavının örnek soruları

    Hürriyet Haber
    29.12.2017 - 22:28 | Son Güncelleme:

    Liselere geçiş sınavının tarihi Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı açıklamayla birlikte belli oldu. Değişen sistemin ardından TEOG yerine gelen LGS yani liselere geçiş sınavı 2 Haziran cumartesi günü saat 10:00'da yapılacak. İşte, liselere geçiş sınavı için örnek sorular.

    Bakanlığın internet sitesinde, 2018 sınav uygulama takvimi yayımlandı. Buna göre, merkezi sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumları için yapılacak sınav, 2 Haziran 2018 tarihinde saat 10.00'da gerçekleştirilecek.

    Öte yandan takvime göre 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıflar için gerçekleştirilecek İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı da (İOKBS) 3 Haziran 2018 tarihinde saat 10.00'da yapılacak.

    Milli Eğitim Bakanlığı’ndan (MEB) yapılan açıklamaya göre sınavda öğrencilere, “Sözel Bölüm” ve “Sayısal Bölüm” olarak iki ayrı kitapçık ve iki ayrı optik cevap formu hazırlanacak. Haziran ayında iki oturumda düzenlenecek. 'Sözel Bölüm'de Türkçe, inkılap tarihi, din kültürü ve yabancı dili içeren 50, 'Sayısal Bölüm'de ise matematik ve fen bilimlerini içeren 40 soru bulunacak. Sözel için öğrencilere 75, sayısal için de 60 dakika, yani toplam 135 dakika süre verilecek.

    BECERİLERE ODAKLANAN BİR SINAV

    Bakanlığın sitesinde yapılan açıklamada, “Eğitim sisteminde yer alan öğretim programlarının hedefleri, öğrencilerin okulda ne öğrendiği ve öğrendikleriyle neler yapabildikleri üzerinde yoğunlaşacak. Bu doğrultuda sınavla öğrenci alan liselere yerleştirilme sınavı, 8’inci sınıf kazanımlarıyla birlikte kazandırılmak istenen becerilere odaklanan bir sınav olacak” denildi.

    Liselere geçiş sınavı (LGS) tarihi açıklandı... İşte liselere geçiş sınavının örnek soruları

    Bakanlık 50 sorudan oluşacak ‘Sözel Bölüm’ için 25, 40 sorudan oluşacak ‘Sayısal Bölüm’ için de 20 örnek soru yayınladı. İşte o sorulardan bazıları:

    ÖRNEK SÖZEL SORULAR

    Liselere geçiş sınavı (LGS) tarihi açıklandı... İşte liselere geçiş sınavının örnek soruları
    Liselere geçiş sınavı (LGS) tarihi açıklandı... İşte liselere geçiş sınavının örnek soruları
    Liselere geçiş sınavı (LGS) tarihi açıklandı... İşte liselere geçiş sınavının örnek soruları
    Liselere geçiş sınavı (LGS) tarihi açıklandı... İşte liselere geçiş sınavının örnek soruları

    ÖRNEK SAYISAL SORULAR

    Liselere geçiş sınavı (LGS) tarihi açıklandı... İşte liselere geçiş sınavının örnek soruları


    Liselere geçiş sınavı (LGS) tarihi açıklandı... İşte liselere geçiş sınavının örnek soruları

    Liselere geçiş sınavı (LGS) tarihi açıklandı... İşte liselere geçiş sınavının örnek soruları

    Liselere geçiş sınavı (LGS) tarihi açıklandı... İşte liselere geçiş sınavının örnek soruları

    Örnek sözel sorulara ulaşmak için tıklayın

    Örnek sayısal sorulara ulaşmak için tıklayın

    Etiketler: liselere geçiş sınavı , liselere geçiş sınavı ne zaman , LGS örnek sorular
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