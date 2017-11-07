Ara
MENÜ
Eğitim Haberleri
EĞİTİM
    Haberler >Eğitim>Liseler için mahalle göçü

    Liseler için mahalle göçü

    Nuran ÇAKMAKÇI
    07.11.2017 - 09:00 | Son Güncelleme:

    Liselere geçiş sisteminin yeni modeli aileleri yine zorlayacak. Çünkü aileler çocuklarının bu iyi liselerde şanslarını denemesini isteyecek.

    Hatta kuzguna yavrusu şahin görünür misali kimse çocuğunun okuldaki başarı durumuna bile bakmayacak ve gereken hazırlıkları yapıp sınava girmesini sağlayacak. Ben sınava girenlerin sayısında sadece yüzde 30’luk bir düşüş bekliyorum. Yüzde 70’e yakını yine sınava girecek.

    TEOG’un kalktığının açıklanmasından itibaren İstanbul’da Nişantaşı, Beyoğlu bölgesinde 1+1 ev tutanların sayısında artış olmuştu. Bakan Yılmaz’ın açıklamasının ardından bugün bir arkadaşım henüz 5’inci sınıfa giden oğlunun kaydını hemen Nişantaşı’nda yaşayan akrabasının yanına aldırmak için başvuruda bulundu. Beşiktaş, Kadıköy gibi merkez ilçelerde de iyi liselerin etrafında kiralık ev arayan veliler var. Kısacası İstanbul’un iyi semtlerindeki okullara kâğıt üzerinden göç başladı bile. Bu, dalga dalga tüm Türkiye’ye yayılacak.

    Bu iş, iyi semtte evi olan ev sahibi ve emlakçılara yarayacak. Nasıl mahallemizdeki liseler bir gecede Anadolu lisesine dönüştüyse, yine aynı hata yapılıyor. Liselerin türleri, adları değişiyor ama çocukların üzerindeki sınav yükü bir türlü kaldırılamıyor.

    YKS’nin 2. aşaması pazara alınabilir

    YÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavı (YKS) açıklandıktan sonra eğitim sendikalarından, uzmanlardan, siyasilerden bazı eleştiriler geldi. Bunlardan biri de 2 milyonu aşkın öğrencinin aynı gün içinde çok önemli iki sınava alınması. Ama Ankara kulislerinden edindiğim bilgilere göre bu sınav iki güne yayılabilir. Üniversite sınavının ilk adımı olan Temel Yeterlilik Testi’nin (TYT) yine açıklandığı gibi cumartesi, alan sınavı olan ikinci aşamanın ise pazara alınması için eğitimcilerin baskısı var. YÖK’ün bu konuda yeniden değerlendirme yapacağı, hatta buna sıcak baktığı duyumunu aldım.

    Konuştuğum uzmanlar, sınavın iki güne yayılmasının öğrenciler için yararlı olacağı, onları rahatlatacağı görüşünde.

    Onlara göre pazar yapılması planlanan yabancı dil sınavının TYT sonrasında cumartesiye alınması, alan sınavının da pazar günü olması daha isabetli. Eğitimcilerin ve adayların bu isteklerine YÖK de olumlu yanıt verirse önemli bir sorun çözülmüş olur.

     

     

     

    Etiketler: lise
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri