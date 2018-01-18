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    Lisede okurken üniversiteye gidecekler

    Hürriyet Eğitim
    18.01.2018 - 16:23 | Son Güncelleme:

    Vakıf üniversitesinin liselerle yaptığı işbirliği kapsamında liseli öğrenciler, yükseköğretim kurumunun imkanlarından faydalanabilecek. Atölye ve laboratuvarları kullanabilecek, proje hazırlayıp sunabilecek. Öğretim elemanları işbirliği yapılan okullarda eğitimler verebilecek.

    Üniversite, başarılı liselerle işbirliğini güçlendiriyor. Maltepe Üniversitesi, lise öğrencilerinin üniversite kavramını daha iyi algılaması ve kendilerini geliştirmesi amacıyla liselerle işbirliği yapacak. Bu kapsamda, İstanbul Avni Akyol Güzel Sanatlar Lisesi, ÜNSEV Fen Bilimleri Okulları, Maltepe Orhangazi Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Tolga Çınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile eğitim, bilim ve kültürel alanlarda işbirliği protokolü imzalayacak. Protokolün genel koordinatörlüğünü Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Çotuksöken yapacak. İşbirliğiyle öğrenciler, Maltepe Üniversitesi’nin düzenlediği mesleki eğitim programlarına, tanıtımlara, seminerlere, konferanslara katılabilecek; üniversitenin atölyelerini, laboratuvarlarını ve altyapısını kullanabilecek. İmzalanan anlaşmadan yola çıkarak okul ve üniversite arasında projeler geliştirilebilecek; protokollerin yapıldığı liselerde okuyan öğrenciler isterse üniversitenin donanımlarını kullanarak okudukları alanlarda projeler hazırlayıp sunabilecek. Ayrıca bu protokolle belirlenen eğitim takvimi çerçevesinde üniversite öğretim elemanları okula giderek eğitimler de verecek.

    Etiketler: ÖĞRENCİ
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