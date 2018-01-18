Lisede okurken üniversiteye gidecekler

Vakıf üniversitesinin liselerle yaptığı işbirliği kapsamında liseli öğrenciler, yükseköğretim kurumunun imkanlarından faydalanabilecek. Atölye ve laboratuvarları kullanabilecek, proje hazırlayıp sunabilecek. Öğretim elemanları işbirliği yapılan okullarda eğitimler verebilecek.