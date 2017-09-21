Lisede konuşmaya 3 korumayla geldi

İKİ yıl kadar önce Almanya’ya sığınmaya gelen mültecilere polisin ateş etmesi gerektiğini söylediği için eleştirilere hedef olan Beatrix von Storch, lisedeki panele üç sivil korumayla geldi. “Neden koruma?” sorusuna von Storch, kendisine yönelik saldırılar olduğunu ve polisin güvenlik önlemleri aldığını söyledi. Ancak von Storch’un açıklamasını eleştiren Yeşiller adayı Özcan Mutlu, “Burada size fiziki müdahalede bulunacak bir öğrenci mi var ki, sivil polisler eşliğinde geliyorsunuz” diye sordu.





‘BENİ İMHA ETMEK İSTİYOR’

AfD’lilerin göçmen karşıtlığını da eleştiren Mutlu, “Ben 5 yaşında Almanya’ya geldim. Alman vatandaşıyım. Ama AfD benim gibi sonradan Almanya’ya gelenleri Anadolu’da imha etmek istiyor. Ben ırkçıların, Almanya’da bu seviyelere kadar gelebileceğini mümkün görmüyordum” dedi ve öğrencilere “Irkçıların meclisimize girmesine engel olmak için sandığa gidin” çağrısı yaptı. Mutlu bu sözleriyle öğrencilerden yoğun alkış aldı.





SORULARLA SIKIŞTIRLAR

AfD’li Beatrix von Storch, partisinin ilk kez bir lisede açık oturuma çağrıldığını belirtti ve herkesi belki ikna edemeyeceğini, ancak kendisini dinlemeye tahammül edilmesini istedi. Bunun üzerine göçmen kökenli bir genç, “Siz ırkçılığı, düşmanlığı, İslamofobiyi körükleyerek, gece nasıl rahat uyuyorsunuz” diye sordu. Von Beatrix, “Nerede İslamofobi yapıyoruz, örnek göster” cevabını verdi. Öğrenci ise “Biz bikini tercih ediyoruz” yazan bikinili kadın afişini örnek gösterdi.

Sarışın bir kız öğrenci de, von Storch’a, “Mavi gözlü birisiyle siyah gözlü birisini neden ayırıyorsunuz?” diye sordu.

Öğrenciler AfD’nin resmi sayılar yerine farklı rakamlar getirerek, kamuoyunu yanlış yönlendirmeye çalışmasını eleştirdi.