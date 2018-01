Lisede geçme notu kaç?

Lisede dersten geçme notu kaç oldu sorusu, vatandaşların araştırdığı konular arasında yer almaya devam ediyor. Bir dersten aldıkları puanın neyi ifade ettiğini öğrenmek isteyen vatandaşlar, geçme notu arayışlarını sürdürüyor. Peki, lisede geçme notu kaçtır? İşte, öğrencilerin merak ettiği konu hakkında detaylı bilgiler

LİSEDE GEÇME NOTU KAÇ?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın mevzuatında yer alan bilgilere göre lisede geçme notu ve diğer başarı dereceleri şu şekilde listeleniyor;

2013 yılında yenilenen mevzuata göre sınav, performans çalışması, proje ve uygulamalar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Değerlendirme sonuçları e-Okul sistemine işlenir.

(2) Puan değerleri ve dereceleri aşağıdaki gibidir.

85,00-100 Pekiyi

70,00-84,99 İyi

60,00-69,99 Orta

50,00-59,99 Geçer

0-49,99 Geçmez

Öğrencinin, ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılabilmesi için;

a) İki dönem puanının aritmetik ortalamasının en az 50 veya birinci dönem puanı ne olursa olsun ikinci dönem puanının en az 70,

b) İşletmelerde beceri eğitimi gören öğrencilerin, beceri sınavı puanı en az 50 olmak kaydıyla birinci ve ikinci dönem puanları ile beceri sınav puanının aritmetik ortalamasının en

az 50 veya beceri sınav puanının 70 olması gerekir.

İLK VE ORTAOKULDA DURUM NASILDI?

İlkokul 4 üncü sınıf ile ortaokul ve imam-hatip ortaokulunda dönem puanı, yıl sonu puanı ve yıl sonu başarı puanı 100 tam puan üzerinden belirlenir. Yüzlük puan sisteminde 0-44,99 puanlar başarısız, 45,00 ve üzeri puanlar başarılı olarak değerlendirilir.

(2) 2007-2008 Eğitim ve Öğretim Yılından önce beşlik not sistemine göre belirlenen ağırlıklı not ortalamaları, 100’lük sisteme çevrilirken ağırlıklı not ortalamasına 1,00 eklenir ve çıkan sayı elli bölü üç ile çarpılır. Bölme işlemi virgülden sonra dört basamak yürütülür.