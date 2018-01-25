Lise öğrencisinden engelli hayvanlar için protez bacak

10’uncu sınıf öğrencisi, 3D yazıcıyla hayvanlara protez bacak yaptı. FMV Ayazağa Işık Lisesi IB Diploma Programı öğrencisi, CAS projesi kapsamında engelli hayvanlar için protez bacak üretiyor. 3D yazıcı aracılığıyla bir protez üreten Kerem Topalismailoğlu, klasik proteze göre daha az maliyetli ve hareketli olan bu ürünle engelli hayvanların hayatını iyileştirmeyi amaçlıyor. Topalismailoğlu, IB Diploma Programı çerçevesinde engelli hayvanlar için ‘For Power Paws’ adını verdiği önemli bir CAS projesi başlattı. Creativity (yaratıcılık), Action (etkinlik) ve Service (toplum hizmeti) kelimelerinin ilk harflerinden oluşan, değer merkezli bir eğitim ve öğrenimi amaçlayan CAS'ın temel amacı, öğrencilerin akademik çalışmalar dışında, yaşayarak ve tecrübe kazanarak öğrenmelerini sağlamak.



İLK LEYLEKLERE UMUT OLDU

IB öğrencisi Kerem Topalismailoğlu’nun bu proje kapsamında hayata geçirdiği, hayvanlara protez takmanın ve çıkarmanın zorluğunu bertaraf edecek şekilde 3D yazıcıda ürettiği protez, ilk olarak leyleklere umut oldu. Göç yolu olan İstanbul’da elektrik tellerine çarparak veya başka sebeplerle ayağı sakatlanan leyleklerin anatomik yapısına uygun olarak, İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi iş birliğiyle geliştirilen protez, veterinerlerin yardımıyla ilk kez bir leylek üzerinde uygulandı ve başarılı sonuçlar elde edildi. Kerem, kaza veya yaralanma sonucu bacağını kaybeden hayvanlar için klasik proteze göre daha az maliyetli ve hareketli olan bu ürünle engelli hayvanların hayatını iyileştirmeyi amaçlıyor.