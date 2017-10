Lise öğrencisi 9 bin 500 liralık elektrikli kaykayı 400 Türk Lirası’na mal etti

Bahçeşehir Koleji’nin yazılım, kodlama ve robot ile ilgilenen takımı Integra kulübü öğrencileri de Bahçeşehir Koleji’nin ana sponsor olduğu Maker Faire etkinliğinde yer aldı. Anaokulundan üniversiteye kadar birçok eğitim seviyesinde öğrenci etkinliğe katılırken Bahçeşehir Koleji lise öğrencileri burada ürettikleri uzaktan kumandalı kaykay, jet motorlu bisiklet ve basketbol takımına destek için üretilen havlu fırlatma makinesini sergiledi.

"ÇOCUKLAR KENDİ YAPTIKLARI İCATLARI SERGİLEYEBİLİYOR"

Bahçeşehir Koleji Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi Müdürü Tolga Yıldız insansız hava araçları, kodlama, robotik gibi konularda öğrencilerini yetiştirmeye çalıştıklarını belirtti ve şunları söyledi, "Bu etkinliğe her yaş grubu ve her meslekten, her kuruluştan insan katılabilir. Burada üniversiteler, liseler, anaokulları, ortaokullar, ilkokullar var ve ortaya çıkarılan her şey bir buluş. Bu bir yemek de olabilir, model uçak yapıp uçurmak da olabilir, robot yapımı da olabilir zaten işi keyifli kılan da bu. Bu sayede çok geniş bir kitle buradaki atmosferi yaşayabiliyor ve kendi yaptıklarını sergileyebiliyor."

"DÜNYA ÇOCUKLARA KODLAMA ÖĞRETİYOR"

Bahçeşehir Koleji Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi robotik takımı INTEGRA 3646nın Uluslararası First Vakfı tarafından düzenlenen FRC (First RoboticsCompetition) yarışmasında dünyada ilk 3’e girdiğini ve çok başarılı olduklarını belirten Yıldız dünyada erken yaşlardan itibaren kodlama eğitimine çok önem verildiğini ve kodlama diliyle erken yaşlarda tanışmanın gelecek için büyük önem taşıdığını ifade etti.

9 BİN LİRAYA ÜRETİLEN KAYKAYI 400 TÜRK LİRASI’NA MAL ETTİ

Bahçeşehir Koleji Bahçeşehir Fen ve Teknoloji öğrencisi ve INTEGRA 3646 üyesi 14 yaşındaki Kuzey Yıldız ise elektrikli kaykayı nasıl ürettiğini anlattı ve "Çok bilinen bir şirket bunu 9 bin 500 Türk Lirası’na yapıyor. Biz ise bunu 400 Türk Lirası’na mal ettik. Elimizde her türlü malzeme ve teknik bilgi mevcutken bunu neden biz kendimiz üretmiyoruz dedik ve elektrikli kaykayı ürettik" dedi.

21 kişiden oluşan ve tasarladıkları robotlarla katıldıkları ulusal ve uluslararası yarışmalarda büyük başarılar elde eden Bahçeşehir Koleji Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi robotik takımı INTEGRA 3646, Bahçeşehir Kolejinin TBL 1. Ligde mücadele eden takımı Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü için de bir robot tasarladıklarını anlattı. 24 saatte robotu tasarlayıp ürettiklerini belirten ekip üyeleri, bu robot ile sahadan seyircilere takımlarının t-shirtlerini fırlatabiliyor.