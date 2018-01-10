Lise öğrencilerine yeni pansiyon

Kadıköy Belediyesi tarafından yapılan, 150 kız ve 150 erkek öğrenci olmak üzere 300 öğrencinin kalabileceği geçici pansiyonun açılışına Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, il ve ilçe protokolü, öğrenciler, öğrenci velileri, mezunlar derneği katıldı.

90 GÜNDE TESLİM EDİLDİ

Öğrencilere böylesine özel bir hizmet yapmış olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu şöyle konuştu:

“Velilerimiz geçtiğimiz yıl ağustos ayında bize geldi. Öğrencilerin kaldığı pansiyonun riskli bina olduğunu ve çocukların orada kalamayacağını söylediler. Yaklaşık 90 günlük bir süre içerisinde 150 kişilik kız, 150 kişilik erkek ve bir de yemekhanesi olmak üzere toplam 3 bin 714 metrekare inşaat yapılıp teslim edildi. Aslında bir aydır oturuyorlar. Açılışı biraz gecikti. Gençler bizim geleceğimiz.



ANADOLU’DAN GELEN ÖĞRENCİLER KALIYOR

Bu okula Anadolu’nun her tarafından öğrenciler geliyor. Hem Kadıköyü tanıyorlar hem bu kentin birikimini buradan alıp bütün Anadoluya, bu ülkeye yayıyorlar. Bu bizim için çok önemli. Bu okul da çok önemli bir okul. Dünya sıralamasında 10 ülke geriye düştük. 40’ıncı sıralardan 51’nci sıraya düştük. Bunun yükselmesini istiyoruz. Çocuklarımız ne kadar iyi olursa ne kadar iyi öğrenim görürse emin olun ülkemizin geleceği o kadar iyi olur. Çocuklarımıza ne yapsak bizim için azdır."

PANSİYON DEPREM RİSKİ YÜZÜNDEN KAPATILMIŞTI

150 kız ve 150 erkek öğrenci olmak üzere 300 öğrencinin kalabileceği yurt, iki ayrı yatakhane ve 992 metrekare alana sahip yemekhane bulunuyor. 4 veya 6 kişilik odaların bulunduğu yatakhanelerse, 2 katlı ve toplam 1.270 metrekare alandan oluşuyor. Yurt binasında ayrıca etüt odaları ve TV dinlenme odaları da var.



Kadıköy Anadolu Lisesi’nin önceki pansiyon binası deprem riski, fiziki yetersizlikler gibi nedenlerle 2017-2018 öğretim yılı öncesi kapatıldı. 1968’de hizmete giren pansiyonun kapatılması ve yenilenme kararıyla birlikte okulda öğrenim gören 300 civarında öğrencinin barınma sorunu ortaya çıktı. Öğrencilerin barınma sorunu çözmek için Kadıköy Anadolu Lisesi Eğitim Vakfı, Kadıköy Maarif Koleji ve Anadolu Lisesi Mezunları Derneği, Anadolu Lisesi velileri ve gönüllü bağışçılar ve Kadıköy Belediyesi el ele verdi. Kadıköy Belediyesi, yurt binasının yenilenmesi sürecinde yatılı öğrencilerin okuldan ayrılmadan öğrenimlerine devam etmeleri için öğrencilerin kalabileceği prefabrik bina yapımını üstlendi.