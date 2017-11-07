Lise göçüne 6 ay önlemi

MAHALLE GÖÇÜNE KARŞI DÜZENLEME

Liselere yerleşmede adrese dayalı kayıt sisteminin getirilmesinin ardından uzmanlar “göçe neden olur” açıklamaları yaptı. Edinilen bilgiye göre, okul için yer değiştirmeleri önlemek, farklı adres göstermenin önüne geçmek için düzenleme yapılacak ve cezai işlem uygulanacak. Tercih işlemleri e-Okul üzerinden olacak. Kayıtlarda sistemsel mekanizma işleyecek, çalışmalar devam ediyor. Bunun için de en az 6 ay önceden bulunduğu yerde ikamet ediyor olma şartı aranması öngörülüyor. Tayin gibi zorunlu taşınma durumlarında nasıl bir yol izleneceği ise henüz belli değil.





YERLEŞEMEYENLER İÇİN KOMİSYON

Herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler için de komisyonlar kurulabilir. Beş tercihine de yerleşemeyen öğrenciyi mahaleisinde bulunan ve gitmek istediği bir okula göndermek için kurulması planlanan bu komisyonlar çözüm bulacak.



SINAVLA ÖĞRENCİ ALACAK OKULLAR

Sınavla öğrenci alacak okulların isimleri henüz belli değil. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, fen, sosyal bilimler proje okullar gibi liselerin aralarında yer aldığı yaklaşık 600 okula giriş için merkezi sınav uygulanacağını açıkladı. Şu anda Türkiye’de 11 bin 76 lise var. Bunların 302’si fen, 93’ü sosyal bilimler lisesi. Son açıklamalara göre aralarında fen, sosyal bilimler ve imam hatip liselerinin de olduğu proje okul sayısı ise 163.



YENİ SİSTEMİ ONLARA SORDUK



ÖĞRENCİLER

Bengisu Baran: Yeni sistemin iyi ve kötü yönleri var. Daha çok çalışmalıyım. Konu dağılımları belli değil. Neye hazırlanmam gerektiğini bilmiyorum, stres yaşıyorum.



Emre Uçar: Yeni sistem daha kötü. Çünkü sınavda az ve zor soru olacak. Sınavla öğrenci alacak 600 okulun mayısta açıklanması çok yanlış.



Sudem İridağ: Soru sayısı az, seçicilik düşecek. Soruların bilgiden ziyade yoruma dayalı olacağını düşünüyorum. Ders çalışmaya odaklandım ama motivasyonum düştü.



UZMANLAR

Prof. Dr. Selahattin Gelbal (Hacettepe Üni. Eğitim Fak. Eğitim Bilimleri Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı): 60 soruda 4 veya 5 alandan soru gelecekse bunların zorluk-kolaylık dengesi başarılı öğrencileri seçebilmek için çok iyi ayarlanmalı. Bu yapılmazsa ve sorular çok kolay olursa, TEOG benzeri bir yığılma ile karşılaşabiliriz.



Prof. Dr. Yasemin Bayyurt (Boğaziçi Üni. Yabancı Diller Eğitimi Bölümü): Üç yılın müfredatı için 60’tan daha fazla soru olmalı. Öğrenci bir yanlış yaparsa çok büyük sıra kaybı yaşayacak. Öğrencinin bilgisini ölçecek daha kapsayıcı sayıda soru yöneltilmeli. Bence, soru sayısı sınavın geçerliliği ve güvenirliliği açısından yetersiz.



Doç. Dr. Sinem Vatanartıran (Bahçeşehir Üni. Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü): Açıklanan soru sayısından anladığımız, sınavın çok temel iki alan ağırlıklı olacağıdır: Matematik ve Türkçe. Bunun dışındaki alanlardan, az soru çıkacak. Türk ve yabancı özel okullar isterse bu sınavı dikkate alacak, isterse kendi sınavlarını yapabilecek. Bu okulların ortak bir sınav yapması açısından daha doğru.



