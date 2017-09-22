Lise eğitime başlamadan tatile girdi

Kentin köklü okullarından biri olan ve şu an 460 öğrencinin kayıtlı olduğu Alpaslan Fen Lisesi, ders zili çalmadan tatile girdi. Pazartesi okula gelen öğrenciler, ‘su yok’ denilerek tekrar evlerinin yolunu tuttular. Öğrenciler, okula geldiklerinde kendilerine ‘gidin pazartesi günü gelin’ denildiğini belirterek, “Evime gidiyorum. Pazartesi günü geleceğim. Gelen öğrenciler de gitmişler. Zaten bizim okul her sene böyle bir hafta geç açılır, bir hafta da erken kapanıyor” dediler.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Durmuş ise İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Harun Yücel’in talimatlarıyla VASKİ ekibinin çalışma yaptığını ve su sıkıntısını giderdiğini söyledi. Durmuş, “Öğrencilerimiz artık gelebilirler. Kaymakamlık talimatıyla birçok okulumuz ilk kez bu sene büyük onarımlardan geçildi. Okullarımız daha sağlıklı durumu getirildi. Okullara yaptığı desteklerden dolayı kaymakamımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

KIZ PANSİYONU SIKINTISI

Pansiyon sıkıntısı konusuna da değinen Durmuş, “Okulda eğitim gören 460 öğrencilerden olan 370 erkek öğrenci pansiyonlarda kalırken, 90 kız öğrenci ise pansiyon olmadığı için 20 kilometre mesafede bulunan ilçe merkezindeki pansiyonlarda kalıyor. Bir kısmını da taşıma yoluyla Alpaslan Fen Lisesine taşıyoruz. Erkek öğrencilerimizin 300’ünü buradaki pansiyonda barındırıyoruz, geriye kalan öğrencilerimizi ise ilçedeki pansiyonlarda barındırarak onları da taşıma yoluyla taşıyoruz. Kız öğrenci yurdumuz için İl Milli Eğitim Müdürlüğüne talepte bulunduk. İl Milli Eğitim Müdürlüğü de bu yıl planlanmaya alınacağı talimatını verdi. İnşallah lisemize 2018-2019 eğitim öğretim yılında kız öğrencilerimiz için de pansiyon yapılacak” diye konuştu.

OKULDA İNTERNET SIKINTISI

Okuldaki sınıflarda kurulan akıllı tahtaların 4 yıldır internet olmadığı için kullanılamadığına da değinen Durmuş, “İnternet sıkıntımız var, defalarca müracaat etmemize rağmen çözülemiyor. Özellikle Alpaslan Fen Lisemiz, çok büyük bir okul, internet sıkıntısını hep yaşıyoruz. Defalarca müracaat etmemize rağmen bir türlü çözüm yolu bulunamıyor. İlçemizdeki çoğu okullarımızda bu internet sıkıntısını yaşıyoruz, ancak bir türlü bir çözüm bulamadık, müracaatlarımız devam edecek” dedi.