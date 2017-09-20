Lise, CISCO Network Academy üyesi oldu

Her yıl yüz binlerce öğrenciye ağ oluşturan, tasarlayan, bu ağların bakımını yapmak için gereken küresel becerileri öğreterek, onların kariyer hedefini geliştiren ve dünya network uzmanı talebini karşılayan ağ akademisi programı CISCO Networking Academy’ye Türkiye’den de bir lise üye oldu. 150 yılda iş, bilim, sanat dünyası ve daha birçok sektöre önemli kişileri yetiştiren İstanbul Alman Lisesi, 637 öğrenciyle yeni eğitim- öğretim yılına merhaba derken önemli bir yeniliğe daha imza attı. Lise, 165 ülkede 10 bini aşkın akademisiyle, sektör çapında kabul gören sertifikasyonlara ve neredeyse her sektörde giriş seviyesindeki bilgi ve iletişim kariyerlerine hazırlanmaları için, bireylere yardımcı olan ve uluslararası internet altyapı/ağ teknolojileri şirketi olarak bilinen CISCO Network Academy'ye üye olan Türkiye’deki tek lise olma özelliğini taşıyor.

CISCO NEDİR?

CISCO Networking Academy, öğrencilere; sorun çözme, iş birliği ve eleştirel düşüncenin yanı sıra, ağ tasarlamak, oluşturmak ve yönetmek için gerekli temel ICT (bilgi ve iletişim teknolojisi) becerilerini geliştirmelerine yardımcı olan, kapsamlı bir öğrenim deneyimi sunuyor.

Bugüne kadar 4 milyon öğrenci yetiştiren CISCO Networking Academy, verdiği mezunların, çeşitli sektörlerde başarılı bir ICT kariyerine sahip olmasını sağladı.