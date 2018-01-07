Lise 150’nci yılını kutluyor

İstanbul Alman Lisesi 150’nci yılını kutluyor. Bu kapsamda 10 Ocak’ta düzenlenecek yerli ve yabancı birçok ismin katılacağı davette, 150’nci yıla ilişkin hedef ve projeler ele alınacak. Ayrıca önde gelen mezunlardan bazıları okulla ilgili anılarını da paylaşacak.

İstanbul Alman Lisesi kuruluşunun 150’nci yılını 10 Ocak’taki davetle kutluyor. Toplantıda okulun hedefleri ve projelerini Alman Gazeteci Judith Rakers’in moderatörlüğünde; Almanya Federal Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Dr. Georg Wilhelm Birgelen, İstanbul Alman Lisesi Müdürleri Axel B. Brott ve Didem Veyisoğlu, İstanbul Alman Lisesi İdare Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Matthias Christoph Köhle ile Alman Liseliler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve 150’nci Yıl Proje Koordinatörü Serhat Hacıpaşalıoğlu’nun katılımıyla gerçekleşecek basın toplantısıyla açıklanacak. MEZUNLAR ANILARINI PAYLAŞACAK Basın toplantısının ardından Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Cüneyd Zapsu Danışmanlık Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyd Zapsu, Sanatçı Serhat Hacıpaşalıoğlu ile Moda Tasarımcısı Atıl Kutoğlu, İstanbul Alman Lisesi’nde okudukları döneme ilişkin anılarını paylaşacak.