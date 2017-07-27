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Lisanssız elektrikte teşvik belgesi düzenlemesi

Reuters
27 Temmuz 2017 - 09:44Son Güncelleme : 27 Temmuz 2017 - 09:44

Lisanssız elektrik üretimi yatırımları, yerel birimlerce teşvik belgesi düzenlenebilecek sektör ve yatırım konuları kapsamında alındı.

Resmi Gazete'de yer alan yatırımlarda devlet yardımları hakkında kararın uygulanmasına ilişkin tebliğde değişiklik yapan tebliğle, lisanssız elektrik üretim yatırımları, yatırımlarda devlet yardımları hakkında karar kapsamında yerel birimlerce teşvik belgesi düzenlenebilecek sektör ve konular arasında alındı.

Bu kapsamda, genel ve bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında yer alan, sabit yatırım tutarı 10 milyon TL'yi aşmayan ve tebliğ ekinde belirtilen yatırımlar için firmanın tercihine bağlı olarak yatırımın yapılacağı yerdeki yerel birimlere de müracaat edilebilecek.

Tebliğ kapsamında ayrıca, gemi inşa yatırımlarına yatırıma başlama tarihinden itibaren verilen 18 aylık sigorta pirimi desteği "en fazla 18 ay" olarak sınırlandı.

Tebliğe göre, finansal kiralama işlemine konu makine ve teçhizatın başka bir yatırımcıya devrinin talep edilmesi halinde devir sonucu yatırımın bütünlüğünün bozulması halinde devredecek yatırımcının teşvik belgesi iptal edilecek.

Tebliğin 17. maddesinde yapılan değişikliğe göre ise teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarında veya belgede kayıtlı diğer bilgilerde değişiklik olması durumunda gerekçesi uygun bulunan teşvik belgelerinin revize edilebilme sınırı kaldırıldı. Daha önce bu sınır, "teşvik belgesinin sabit yatırım tutarının yüzde 50'sinin üzerindeki artış veya azalış" olarak uygulanıyordu.

LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ NEDİR?

Gerçek veya tüzel kişilerin kendi enerjilerini üretebilme hakkı vardır. Bu kapsamda, herhangi bir lisans alma veya farklı bir şirket kurma yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Etiketler: Lisanssız elektrik , Lisanssız elektrik üretimi , elektrik üretimi
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