Linkedin'de şirketlerin dikkatini nasıl çekersiniz?

Profesyonel iş hayatınızdaki ağınızı genişletmek, yeni bir iş bulmak, şirketinize iş gücü sağlamak ya da iş dünyasından binlerce kişiyle paylaşımlarda bulunmak için en çok kullanılan platform LinkedIn! Peki, bu sitede şirketlerin dikkatini nasıl çekebilirsiniz? İşte öneriler:

1. Gruplara katılın. İşinizle ya da sektörünüzle olduğu kadar, sosyal hayattaki aktivitelerinizle alakalı da birçok grup bulabileceğiniz bu platformda, grup içi tartışmalara ya da organizasyonlara katılabilir ve böylece yeni bağlantılara sahip olabilirsiniz. Aynı grupta, ilgisini çekmek istediğiniz şirketten birileriyle iletişim kurabilir ve o şirkette herhangi bir pozisyona başvurduğunuzda bir adım öne çıkabilirsiniz.

2. İşinizle ya da sektörünüzle ilgili gelişmeleri takip edin. LinkedIn, işiyle ilgili gelişmeleri takip eden profesyonellerin dikkat çektiği bir platformdur. Birileriyle yaptığınız konuşmalarda, girdiğiniz tartışmalarda ya da yorumlarda işinize dair bilginizi gösterebilirsiniz. Bunun için her daim hazırlıklı olmalı ve kendinizi geliştirmelisiniz.

3. Paylaşımlarda bulunun. Çok aktif olmayan bir LinkedIn profiliniz olmasın. Bu da, sürekli olarak paylaşımda bulunun ve sizi takip eden kişilerin anasayfasında devamlı yer alın anlamına gelmiyor. Bu şekilde, listenizdeki kişilerin ilgisini yavaş yavaş kaybedebilirsiniz. Zaman zaman, kaliteli ve yerine göre paylaşımlar yapın.

4. Yeni insanları ağınıza katın. Tanışmak istediğiniz kişilere davet göndermekten geri durmayın. Yeni profesyonellerle tanışın ve paylaşım yapmaya başlayın. Unutmayın, LinkedIn, normal şartlarda tanışma ve konuşma fırsatı bulamayacağınız kişilerle tanışma fırsatını yakalayabileceğiniz bir platform!

5. Soru sormaktan ya da destek istemekten çekinmeyin. Öğrenmek istediğiniz bir şey olduğunda ya da bir konuda desteğe ihtiyaç duyduğunuzda ilgili kişilere mesaj atmaktan ya da onlarla iletişim kurmaktan çekinmeyin. Cesaretli olun. Belki de bu vesileyle güzel bir iş ilişkisinin başlamasını sağlarsınız.

6. Profilinizin profesyonel görünmesini sağlayın. Profilinizde iyi görünen bir fotoğrafınızın olmasına özen gösterin. Okul ve iş bilgileriniz ile tanıtım yazınız, katıldığınız projeler ya da sertifikaları güzel gruplandırın ve bunları yazarken herhangi bir yazım yanlışı yapmamaya özen gösterin.

7. Tıpkı CV'nizde olduğu gibi LinkedIn profilinizde de yaratıcı olun. Yüzlerce kişi arasından öne çıkmak ve insanların incelerken gülümsediği bir profile sahip olmak faydalı olacaktır.

8. Yeni kampanyalar başlatın ya da gruplar oluşturun. Böylece hem gerçekleştirmek istediğiniz proje için bir adım atmış olursunuz hem de içinizdeki liderlik vasfını göstermiş olursunuz.

9. İş dışında ilgilendiğiniz şeyler olsun. Sadece işle ya da sektörle ilgili konuşmalar ve paylaşımlar her zaman dikkat çekmeyebilir. Sosyal yönünüzü gösteren tartışmalara katılın, gruplara girin ya da paylaşımlarda bulunun.

10. Profilinizi güncel tutun ve ilgisini çekmek istediğiniz özel bir şirket ya da sektör varsa buna göre özel vurgular yapın. Profilinizde eski işinizin ve unvanınızın görünmesini istemezsiniz. Bilgilerinizi sık sık güncelleyin ve profilinizi belirli bir sektör ya da şirkete yönlendirin. Böylece özel aramalarda ön plana çıkın.