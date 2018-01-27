Linkedin'de etkili bir profil oluşturmanın yolları

İş dünyasının önde gelen sosyal ağı olan Linkedin'de nitelikli bir profil oluşturmak hem işverenlerle daha kolay etkileşim sağlamanızı hem de kendi kişisel markanızı öne çıkarmanızı sağlar. Linkedin'de iyi bir profil yaratarak internetteki görünürlüğünüzü de artırabilirsiniz. Linkedin profiliniz sayesinde iş yaptığınız kişiler üzerinde iyi bir ilk izlenim oluşturabilir ve yeni iş fırsatları yakalayabilirsiniz.

Kendinizi doğru tanımlayın

Kişisel unvanınızı doğru bir şekilde tanımlayarak işverenlerin sizi kısa sürede daha iyi tanımasını sağlayın. Burada öne çıkaracağınız kelimeleri dikkatli seçmeli ve sizi tanımlayan ifadeler kullanmayı tercih etmelisiniz.

Fotoğrafınız profesyonel olsun

Linkedin gibi iş odaklı bir sosyal ağda parti veya eğlence fotoğraflarınız yerine daha profesyonel göründüğünüz bir fotoğrafınızı kullanmayı tercih etmelisiniz. Profilinize fotoğraf koymamak da yapılan yanlışlardan bir diğeri.

Profil URL'nizi kişiselleştirin

Linkedin'in sizin profilinize atadığı karmaşık URL adresi yerine profil URL adresinizi adınız ve soyadınızdan oluşan bir hale getirerek daha kolay fark edilir ve kişisel bir URL adresine sahip olabilirsiniz.

Konumu önemseyin

İşverenlerin lokasyon bazlı aramalarında öne çıkmak ve fark edilmek için lokasyonunuzu doğru ayarlamaya özen gösterin. Lokasyon ayarlarınızın güncel olduğundan emin olun ve fırsatları daha kolay yakalayın.

İletişim bilgilerinizi paylaşın

Linkedin profilinizde iletişim bilgilerinize yer verin. Skype adresi, sosyal medya hesaplarınız ve e-posta adresiniz gibi iletişim bilgileri profilinizde bulunsun.

Görsel işlerinizi paylaşın

Görselliğin öne çıktığı işler yapıyorsanız bunları video veya slaytlar şeklinde paylaşarak profilinize bakanların dikkatini çekebilir ve yaptığınız işler hakkında bilgi verebilirsiniz.

Yeteneklerinizi sıralayın

Yeteneklerinizi sıralarken doğru ifadeleri seçmeye ve size uyan niteliklerinizi öne çıkarmaya gayret edin. Spesifik yeteneklerinizi vurgulamayı unutmayın.

Anahtar kelime kullanımı yapın

Çalıştığınız sektörü, unvanınızı veya yeteneklerinizi vurgulayan anahtar kelime seçimleri işverenlerin sizi daha hızlı bulmalarına yardımcı olur. Anahtar kelime kullanımına özen gösterin.

Başarı, ödül ve sertifikalarınızdan bahsedin

Şimdiye kadar elde ettiğiniz başarıları, ödülleri veya çeşitli sertifikaları tarihleriyle ve açıklamalarıyla birlikte paylaşarak daha nitelikli ve ilgi çekici bir profil oluşturabilirsiniz.